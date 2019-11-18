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Депутаты Госдумы предложили снять запреты на рекламу вина

10:35 18.11.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Группа депутатов предложила снять для российского вина все запреты на рекламу и отдать под отечественную продукцию лучшие места в магазинах. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как пояснил депутат Виктор Водолацкий, о российском вине нужно говорить, но закон о рекламе ограничивает в этом производителей. Им важен доступ к печатным изданиям, сказал газете президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

На сегодня реклама алкогольных напитков запрещена, однако российское вино можно рекламировать в журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время. Как сообщает газета, парламентарии предлагают не только снять все запреты на рекламу вина российского производства, но и обязать торговые сети размещать российское вино на отдельных стендах и стеллажах на лучших местах. К таковым относятся места на уровне глаз покупателя или чуть ниже.

Единороссы также выступают за то, чтобы продукция из российского винограда продавалась с соответствующей маркировкой, а вся остальная не могла называться российской. По мнению директора торговой сети «Командор» Андрея Тетерина, идея с размещением российского вина на лучших местах не скажется на его продажах, так как в крупных сетях продукцию расставляют по странам происхождения. Он сообщил «Ведомостям», что российские вина и так лидируют в продажах.

В интервью газете «Известия» председатель Союза виноградарей и виноделов России и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что новый законопроект предполагает запрет импорта балка — дешевого виноматериала. По его словам, эта инициатива еще будет обсуждаться.

Темы: Россия, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Законотворческая деятельность в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 16:05
Гость: Шило

Тогда и на водочку снимайте запретик!!!!
18.11.2019, 15:50
Гость: О!!!

Ещё одна новость перед Новым годом от подпиндоссных либералов! Вместо повышения зарплат народу взялись за продвижение пойла. Нэма разума ни в Космосе, ни на Земле и в Думе тоже.
18.11.2019, 15:29
Гость: Контрразведчик

Нельзя отменять запрет на рекламу вина! Лоббисты из группы депутатов, займитесь делом!!!
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