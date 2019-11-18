Депутаты Госдумы предложили снять запреты на рекламу вина

10:35

Группа депутатов предложила снять для российского вина все запреты на рекламу и отдать под отечественную продукцию лучшие места в магазинах. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как пояснил депутат Виктор Водолацкий, о российском вине нужно говорить, но закон о рекламе ограничивает в этом производителей. Им важен доступ к печатным изданиям, сказал газете президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

На сегодня реклама алкогольных напитков запрещена, однако российское вино можно рекламировать в журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время. Как сообщает газета, парламентарии предлагают не только снять все запреты на рекламу вина российского производства, но и обязать торговые сети размещать российское вино на отдельных стендах и стеллажах на лучших местах. К таковым относятся места на уровне глаз покупателя или чуть ниже.

Единороссы также выступают за то, чтобы продукция из российского винограда продавалась с соответствующей маркировкой, а вся остальная не могла называться российской. По мнению директора торговой сети «Командор» Андрея Тетерина, идея с размещением российского вина на лучших местах не скажется на его продажах, так как в крупных сетях продукцию расставляют по странам происхождения. Он сообщил «Ведомостям», что российские вина и так лидируют в продажах.

В интервью газете «Известия» председатель Союза виноградарей и виноделов России и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что новый законопроект предполагает запрет импорта балка — дешевого виноматериала. По его словам, эта инициатива еще будет обсуждаться.