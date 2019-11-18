Путин одобрил строительство моста через Лену возле Якутска

07:05

Проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска получил поддержку президента России Владимира Путина, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Путин наложил на письмо, в котором Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации", а также поручил правительству внести соответствующее предложение.

Как сообщалось ранее, данный проект получил поддержку профильных ведомств и правительства. По словам главы Якутии Айсена Николаева, решение о его строительстве может быть принято до конца года.

В своем письме глава Якутии представил проект трассировки мостового перехода — 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная общая стоимость проекта составляет 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.

В июне Путин упомянул о мосте через Лену в ходе прямой линии. В августе его внесли в проект национальной программы развития Дальневосточного федерального округа, в сентябре глава Якутии сообщил, что основные ведомства одобрили строительство моста.

Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.