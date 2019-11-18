«Яндекс» изменит структуру управления компанией
Совет директоров «Яндекса» утвердил новую структуру управления, которую теперь должны одобрить акционеры. Проект реформы предлагает создание так называемого Фонда общественных интересов. Этот фонд сможет блокировать любые сделки с более чем 10% акций компании.
Новая управленческая структура будет учреждена голландской Yandex N.V. в Калининграде в форме международного фонда — некоммерческой организации, которую можно учреждать в «российских офшорах». Фонд получит от Сбербанка «золотую акцию» Yandex N.V., а также 0,001% доли основного российского юрлица — ООО «Яндекс». В Сбербанке «Ведомостям» сообщили, что вопрос о передаче «золотой акции» будет рассмотрен 19 ноября, добавив, что банк «позитивно и с пониманием относится к инициативам „Яндекса“».
После создания Фонд общественных интересов сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и участвовать в принятии решений определенных вопросов. . Предполагается, что два этих кандидата будут устраивать как российские власти, так и руководство «Яндекса», и смогут влиять на решения компании, связанные с «вопросами национальной безопасности». На вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса» фонд влиять не будет.
В совет фонда войдут представители университетов ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), школы управления «Сколково» и фонда поддержки московской 57-й школы. Членами совета также станут руководители «Яндекса»: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.
Кандидатуры от вузов представит администрация президента, рассказали источники «Ведомостей», отметив, что такие члены совета фонда гораздо предпочтительнее для «Яндекса» чем представители госкомпаний, так как у них нет бизнес-интересов.