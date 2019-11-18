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«Яндекс» изменит структуру управления компанией

17:28 18.11.2019
Сайт «Яндекс» © KM.RU
Сайт «Яндекс» © KM.RU
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Совет директоров «Яндекса» утвердил новую структуру управления, которую теперь должны одобрить акционеры. Проект реформы предлагает создание так называемого Фонда общественных интересов. Этот фонд сможет блокировать любые сделки с более чем 10% акций компании. 

Новая управленческая структура будет учреждена голландской Yandex N.V. в Калининграде в форме международного фонда — некоммерческой организации, которую можно учреждать в «российских офшорах». Фонд получит от Сбербанка «золотую акцию» Yandex N.V., а также 0,001% доли основного российского юрлица — ООО «Яндекс». В Сбербанке «Ведомостям» сообщили, что вопрос о передаче «золотой акции» будет рассмотрен 19 ноября, добавив, что банк «позитивно и с пониманием относится к инициативам „Яндекса“». 

После создания Фонд общественных интересов сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и участвовать в принятии решений определенных вопросов. . Предполагается, что два этих кандидата будут устраивать как российские власти, так и руководство «Яндекса», и смогут влиять на решения компании, связанные с «вопросами национальной безопасности». На вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса» фонд влиять не будет.

В совет фонда войдут представители университетов ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), школы управления «Сколково» и фонда поддержки московской 57-й школы. Членами совета также станут руководители «Яндекса»: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

Кандидатуры от вузов представит администрация президента, рассказали источники «Ведомостей», отметив, что такие члены совета фонда гораздо предпочтительнее для «Яндекса» чем представители госкомпаний, так как у них нет бизнес-интересов.

Темы: Интернет в России, Бизнес и предпринимательство в России, Яндекс
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 23:19
Гость: Хрю-хрю

и когда яндекс собирается платить налоги вюджет России ?
18.11.2019, 20:45
Гость: gvozd

яндекс кроме того что зарегистрирован как офшор и уходит от налогов в рф.. что бы платить налоги в ес, компания так же зарегистрирована в сша и на 100% работает по американским законам, контролируется американскими регуляторами, а вовсе не рф..
смена структуры им нужна для обхода законов рф по контролю за стратегическими/системными предприятиями.
сбербанк один из крупнейших акционеров.
18.11.2019, 18:10
Гость: Туда ему

и дорога.
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