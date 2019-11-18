«Яндекс» изменит структуру управления компанией

17:28

Совет директоров «Яндекса» утвердил новую структуру управления, которую теперь должны одобрить акционеры. Проект реформы предлагает создание так называемого Фонда общественных интересов. Этот фонд сможет блокировать любые сделки с более чем 10% акций компании.

Новая управленческая структура будет учреждена голландской Yandex N.V. в Калининграде в форме международного фонда — некоммерческой организации, которую можно учреждать в «российских офшорах». Фонд получит от Сбербанка «золотую акцию» Yandex N.V., а также 0,001% доли основного российского юрлица — ООО «Яндекс». В Сбербанке «Ведомостям» сообщили, что вопрос о передаче «золотой акции» будет рассмотрен 19 ноября, добавив, что банк «позитивно и с пониманием относится к инициативам „Яндекса“».

После создания Фонд общественных интересов сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и участвовать в принятии решений определенных вопросов. . Предполагается, что два этих кандидата будут устраивать как российские власти, так и руководство «Яндекса», и смогут влиять на решения компании, связанные с «вопросами национальной безопасности». На вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса» фонд влиять не будет.

В совет фонда войдут представители университетов ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), школы управления «Сколково» и фонда поддержки московской 57-й школы. Членами совета также станут руководители «Яндекса»: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

Кандидатуры от вузов представит администрация президента, рассказали источники «Ведомостей», отметив, что такие члены совета фонда гораздо предпочтительнее для «Яндекса» чем представители госкомпаний, так как у них нет бизнес-интересов.