ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян

11:20

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, который был призван выявить число счастливых россиян.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Как оказалось, определенно или скорее счастливым себя считает 81% граждан. При этом в качестве основной причины счастья было названо наличие семьи (29% опрошенных).

На второе место респонденты поставили здоровье, собственную жизнь и жизнь близких (22%). Наличие хорошей работы, детей и общую удовлетворенность жизнью отметили 13%, 12% и 12% опрошенных соответственно.

17% россиян назвали себя скорее или определенно несчастными. Основной причиной этого стали материальные трудности (15%), а также плохое положение дел в стране (10%). Низкий уровень и задержку зарплаты отметили 5% участников опроса.

Согласно опросу, половина опрошенных видят в своем окружении примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых (48%).