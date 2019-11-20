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ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян

11:20 20.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, который был призван выявить число счастливых россиян.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Как оказалось, определенно или скорее счастливым себя считает 81% граждан. При этом в качестве основной причины счастья было названо наличие семьи (29% опрошенных).

На второе место респонденты поставили здоровье, собственную жизнь и жизнь близких (22%). Наличие хорошей работы, детей и общую удовлетворенность жизнью отметили 13%, 12% и 12% опрошенных соответственно.

17% россиян назвали себя скорее или определенно несчастными. Основной причиной этого стали материальные трудности (15%), а также плохое положение дел в стране (10%). Низкий уровень и задержку зарплаты отметили 5% участников опроса.

Согласно опросу, половина опрошенных видят в своем окружении примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых (48%).

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 19:27
Гость: олег

Интересно, в каком банке опрос проводили...
20.11.2019, 18:26
Гость: Европеец

Чудесно.
Здоровье хреновое, работа плохая, но семья есть - можно быть счастливым.
20.11.2019, 18:04
Гость: Влад

То есть ВЦИОМ подсчитал число идиотов.
Все комментарии (12)
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