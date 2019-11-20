Россиян будут штрафовать за шумное поведение ночью

07:55

Совет Федерации выступил с предложение привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих тишину и покой в ночное время, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Для этого, поясняет издание, предлагается дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) еще одним составом административного правонарушения.

Согласно предложенным поправкам, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00), будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей для физического лица. К действиям, нарушающим право на отдых в жилище граждан, относятся, в частности, слишком громкое пение и использование звуковоспроизводящих устройств.

В документе отмечается, что действие статьи не распространяется на нарушение тишины и покоя, если речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

По мнению инициаторов данных поправок, вводимая мера решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины и покоя ночью, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.