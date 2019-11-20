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Россиян будут штрафовать за шумное поведение ночью

07:55 20.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Совет Федерации выступил с предложение привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих тишину и покой в ночное время, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Для этого, поясняет издание, предлагается дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) еще одним составом административного правонарушения.

Согласно предложенным поправкам, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00), будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей для физического лица. К действиям, нарушающим право на отдых в жилище граждан, относятся, в частности, слишком громкое пение и использование звуковоспроизводящих устройств.

В документе отмечается, что действие статьи не распространяется на нарушение тишины и покоя, если речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

По мнению инициаторов данных поправок, вводимая мера решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины и покоя ночью, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Темы: Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 18:10
Гость: Сердечник

выращивали новое поколение гуляк и дебоширов
20.11.2019, 17:59
Гость: Сердечник

"шумят, значит есть на что шуметь" - подумало правительство
20.11.2019, 16:59
Гость: Андрей

Челябинская область. Есть "Закон о тишине". Процедура штрафования отработана. За два месяца вызывал полицию к соседу 4 раза. Приезд -от 10 минут до получаса. Штраф - через суд. Последовательно 1,2,4,4 тысячи сосед уже заплатил. Зато теперь музыка и маты заканчиваются в 22-00. Хоть так. Нужны такие законы! И да-ребенок плачет,это не нарушение. Так же как и ночной тыгыдым котов.
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