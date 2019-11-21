В «Конкорде» Евгения Пригожина ответили на некорректный запрос британского журналиста

18:26

В «Конкорд» поступил запрос от представителя британского издания Financial Times Максимилиана Седдона



ООО «Комбинат питания «КОНКОРД». Фото с сайта wikimapia.org

Как сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, они попросили журналистов издания Financial Times не быть дегенератами.

В «Конкорд» поступил запрос от представителя британского издания Financial Times Максимилиана Седдона. Корреспондент рассказал, что, со слов скандального блогера Алексея Навального, тому звонят «сотрудники Е.В. Пригожина» и от имени РИА ФАН задают странные вопросы. Например, этих людей интересует, где он приобретает наркотики. Седдон попросил прокомментировать заявление блогера.

В ответ пресс-служба «Конкорда» посоветовала британцу уточнять интересующие его сведения непосредственно у Навального. Евгений Пригожин не может отвечать за РИА ФАН, поскольку не курирует их работу. А тем более он не интересуется, где достает запрещенные вещества блогер, поскольку сам таких средств не принимает. Кроме того, если Навальному и вправду не почудились упомянутые звонки, то ему посоветовали направить жалобу в соответствующие органы, уполномоченные разбираться в подобных вопросах.

Помня о том, что Максимилиан Седдон является иностранным журналистом и может быть не в курсе российских законов, в пресс-службе «Конкорда» сочли своим долгом уточнить: узнав, где Алексей Навальный берет наркотики, в соответствии с законом, эти данные им необходимо будет предоставить в правоохранительные органы нашей страны.

Вероятно, Седдона не удовлетворил ответ пресс-службы, поэтому, скорректировав данные и убрав грубые ошибки, он вновь обратился к ним. На этот раз представитель Financial Times заявил, что якобы Навального и его семью преследуют физически, а не по телефону, и вновь предложил прокомментировать заявление блогера.

Несмотря на явные манипуляции со словами и фактами, в пресс-службе компании «Конкорд» сочли возможным ответить и на этот раз, а заодно попросили не «пытаться выглядеть дегенератами».

Напомним, ранее в Сети неоднократно появлялись предположения пользователей о том, что основатель ФБК употребляет наркотики. Свидетели его выступлений в публичных местах фиксировали нарушения в моторике и поведении блогера, характерные для наркозависимых.