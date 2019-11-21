Как Луна влияет на Россию

Если еще год-два назад происходящее в стране оценивали как «абсурд», то сегодня все чаще звучит слово «дурдом»

На рассудок историка-расчленителя Олега Соколова могла повлиять Луна, которая во время убийства находилась в активной фазе, заявил его адвокат Александр Почуев. «Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — сообщил Почуев журналистам.

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Хорошая версия, многое объясняет. Зря защитник заодно не вспомнил про ретроградный Меркурий, который в этом году активен как никогда. Но не исключено, еще вспомнит: спасти его клиента от длительного тюремного заключения может только справка от психиатра. И даже странно, что реконструктор, заигравшийся в Наполеона, не озаботился получением такого документа до того, как Луна пошла в рост, — ведь были у него срывы и раньше. Сегодня бы уже сидел не в СИЗО, а в больничной палате. Вместе с другими наполеонами.

Его пример — другим наука. И что-то мне подсказывает, в обозримом будущем наличие такой справочки многим пригодится. Ведь иначе как пагубным влиянием Луны на состояние умов трудно будет объяснить происходящее сегодня в стране. Если еще год-два назад самым распространенным комментарием на российские события было слово «абсурд», то сегодня все чаще звучит «дурдом».

Стоит только пролистать новостную ленту. Вот, например, из свежего: в одной из школ Орловской области торжественно открыли теплый туалет. Точнее, в переводе на клоачный русский, «теплую санитарно-гигиеническую комнату», цитирует чиновников местная газета «Знамя труда». Издание особо отмечает, что без теплого санузла обходились почти 145 лет — то есть больше десяти поколений школьников. И наконец случился цивилизационный прорыв. «И от детей, и от родителей звучали искренние слова признательности и благодарности в адрес районного руководства», — пишет газета.

И вроде действительно радость пришла в орловскую школу. Но как посчитаешь, сколько теплых туалетов можно было построить на деньги, недавно вложенные Россией в подъем экономик африканских стран, не говоря уже про прочие Сирии и Венесуэлы, так и хочется позвать санитаров.

Или как в здравом рассудке оценить результаты работы думской комиссии, которая долго искала и наконец нашла на территории страны организации, занимающиеся подготовкой протестных акций: в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и далее везде. Потому что базами подготовки протестантов, по словам члена комиссии депутата Адальби Шхагошева, могут быть «виртуальные лагеря». Единоросс пояснил, что это такое: «Концентрация протестных мыслей в соцсетях, не имеющая географического обозначения».

Цитата Шхагошева широко разошлась по Сети, и под каждым из постов — такая густая «концентрации протестных мыслей», что даже Навальному с его расследованиями не снилось. Получается, депутат сам разжигает протестные настроения в «виртуальных лагерях» и сам же призывает за это карать. Поневоле на Луну посмотришь — что там с ней, не слишком ли полная? Не разжигает шизоидные дебюты?

А тем временем правительство РФ весьма странным образом отвечает Европейскому суду по правам человека, разбирающему нашумевшее дело женщины, которой муж отрубил руки. «Даже если предположить, — пишет замминистра юстиции, — что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». Пострадавшая, заключает Минюст, пытается «подорвать правовые механизмы и усилия правительства».

Конечно, хочется верить, что высокопоставленный юрист придумывает все эти формулировки, чтобы снизить сумму иска к стране или просто троллит ЕСПЧ. Но вдруг он это всерьез? Даже как-то страшновато становится.

Или взять историю с «Яндексом». Может, в нашем дурдоме она и выглядит привычно. Но со стороны — полная шизофрения. Сначала вбрасывают для обсуждения закон, который резко обваливает акции компании. Потом изобретают загадочный фонд с экзотическим составом участников и не менее странными функциями. Законопроект тут же отзывают на доработку. И при этом не перестают говорить с высоких трибун про то, что будущее России — в цифровизации.

Причем полнолуние, кажется, заразно. Потому что не только начальство уходит в штопор, но и обычные граждане слетают с катушек. Не успела я перепостить заявление адвоката про влияние Луны на доцента-убийцу, как в комментарии забрела женщина и авторитетно заявила, что защитник несет полную чушь. Потому что, цитирую: «Полнолуние было 12-го ноября. Адвокат врет — за четыре дня никакого эффекта от грядущей Луны быть не могло. Это я как человек, обращающий внимание на полную Луну, говорю».