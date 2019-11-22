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Злая власть усилила напряжение в обществе новой порцией антинародных законов

17:18 22.11.2019 , Антон Крайний

Стало очевидно, что власть никак не может выстроить диалог с собственным народом


© KM.RU, Алексей Белкин

Повышение пенсионного возраста и другие антинародные законы, тотальная коррупция и безнаказанность, хамство чиновников и полное непонимание нужд простых граждан – всё это является серьезными раздражающими факторами для среднестатистического жителя России. Градус всеобщего недовольства пугающе высок, и тенденция к его снижению отнюдь не предвидится.

Совершенно очевидно, что с этим надо что-то делать, пока не поздно. Эксперты фонда «Петербургская политика», проанализировав в докладе «Концепция доброй власти» события двухлетней давности, пришли к выводу, что в 2019 году произошла «консервация общественных стереотипов, в том числе в вопросах отношения к власти», сообщает «Коммерсантъ».

Представление о власти как «доброй и щедрой» было девальвировано в ходе пенсионной реформы, ниша власти как «защитника» размывается, а ниша «гаранта равных правил игры» вступает в противоречие с текущими практиками.

Отныне на авансцену выходит образ «сильной, доминирующей, всемогущей, агрессивной, закрытой власти». Данный образ, по мнению исследователей, вступает в прямое противоречие с запросами общества, стремящегося «стать добрее». Ведь граждане нашей страны всё реже сталкиваются с публичными проявлениями злобы и агрессии и сами стараются вести себя скромнее.

Например, 51% опрошенных заявили, что никогда не ведут себя «резко или раздраженно по отношению к кому-либо в публичных местах». Из-за этого падает спрос на агрессивные передачи, поэтому рейтинг «Воскресного вечера с Владимир Соловьевым» теперь в 2 раза ниже, чем у шоу «Голос» и сериала «Скорая помощь-2».

Неудивительно, что образ «злой власти» оказывает «невротическое воздействие на социальные группы, уязвимые для репрессивной повестки», вызывает «общий рост тревожности и неуверенности», девальвирует ценности «стабильности», «усиливает внутреннее напряжение» в обществе. «При радикализации настроений возможны попытки противопоставить "доброе" общество "злой" власти», - предупреждают исследователи.

Чтобы снизить последствия негатива, ученые рекомендуют «дозировать повестку, связанную с наказаниями и запретами, не только на уровне медиа, но и на уровне реального принятия новых ограничительных инициатив», руководствуясь при этом «моральными принципами».

«Власть чувствует избыток негативной повестки, но пока недостаточно ее смягчает, доброта манифестируется, однако не считывается гражданами,— заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. - Власть должна перейти от решения вопросов добра и зла к помощи людям».

Политолог Константин Калачев подтвердил, что в условиях падения рейтингов власть будет все чаще демонстрировать доброту и заботу: «Чем ниже рейтинги, тем больше будет становиться этой заботы и доброты».

«Власти могут принимать точечные решения, снижающие напряженность в обществе, и должны очень активно их пропагандировать, - отмечает политолог Ростислав Туровский. - Есть запрос не столько на хорошие новости, столько на хорошие решения, на заботу о людях. После запуска пенсионной реформы этот запрос усилился».

Правда, политолог ВШЭ Александр Кынев считает, что эти рекомендации вряд ли будут услышаны властями. «Позитивные ожидания всегда хороши, однако практика говорит об обратном. Мы наблюдаем повсеместное ужесточение, все сигналы говорят о новых репрессиях», - пояснил он.

Принятые в Госдуме свежие законы красноречиво свидетельствуют в пользу версии об усиленее репрессий. Не выполнив собственное обещание принимать как можно решений, провоцирующих недовольство у людей, депутаты утвердили новый федеральный бюджет на 2020-2020 годы. Хотя были немного урезаны расходы на оборонку и увеличены на социальную политику, медицину и образование, «ни заработные платы, ни пенсии сегодня не позволяют говорить о том, что расходные обязательства государства выполняются в полном объеме», - передает «Росбалт» слова депутата-коммуниста Веры Ганзя.

По ее словам, потенциал бюджета не позволяет увеличить доходы населения, а это ведет к сокращению потребительского спроса и как следствие - стагнации экономики.

Не могут быть довольны таким раскладом и простые граждане, но депутаты вновь ограничили их в возможности выражать открыто свой протест. Отныне законодательно разрешено сбивать дроны над митингами, что помешает точному подсчету участников массовых акций. Параллельно запрещен теперь несанкционированный пролет беспилотников над «объектами государственной охраны». В свою очередь, это затруднит расследования о частном имуществе высокопоставленных лиц.

Ряд ограничений коснется и интернета. Законодательно закреплено ведение депутатами многомиллионных штрафов за отказ выполнять законодательные требования о предоставлении спецслужбам информации о пользователях интернета и мобильной связи, установить специальное оборудование или подключиться к системе запрещенных сайтов. Пользование же самими гаджетами затруднит требование обязательно устанавливать на устройства отечественное ПО. Последняя мера будет способствовать росту «серого бизнеса» в этой сфере.

Неугодных могут заткнуть с помощью присвоения статуса «иноагента» (такой закон также принят в третьем чтении). Под удар попадут в первую очередь известные блогеры и российские журналисты, сотрудничающие с иностранными СМИ-«иноагентами» и получающими от них гонорар. И хотя в Госдуме говорят, что это своего рода месть за Марию Бутину и Russia Today, которых записали в «иностранные агенты» в США, мера направлена, прежде всего, против обычных граждан России.  

Темы: Народные протесты, Акции протеста и демонстрации в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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23.11.2019, 01:04
Гость: ABCD

Всё это результат 26 лет несменяемости режима.
Власть засахарилась и прокисла.
По сути режим переродился из зараждающейся но так и не окукливавшийся псевдо демократии в обычный феодальный авторитаризм. Власть не просто "бесконечно далека от народа", они уже давно живут на своей планете, им и плевать на остальную Россию, и даже они смотрят на простой народ с ненавистью- плебеи и холопы под ногами всё время крутятся и ноют, ноют, ноют...
Свой метод общения с народом власть выбрала простой- карательно надзирательный. Проклиная СССР и Сталина власть уже давно скатилась к самым отвратительным проявлениям в СССР, человеческая жизнь обесценилась вообще, даже при Сталине было не мыслимо, что бы посреди улицы выехал броневик и начал из пулемёта поливать демонстрантов, а у нас так "росгвардию" натаскивают на "беспорядки", на полигонах.
Поразительно, при "злом Сталине" не было ни одного антинародного закона которые были массово приняты при Путине! Отмена льгот, платное образование и медицина, запрет митингов, запрет критики чиновников, аннулирование пенсий народу итд...
Наши времена можно по М.Горькому изучать- "ваш высокобродь, холопы бузят, хлеба требуют... а вы их палками! палками!"
Россия прошла круг и в ровно 100 лет вернулась на то, с чего начали- низы не могут а верхи не хотят...
23.11.2019, 00:33
Гость: Максу ещё

Именно введение этого налога превратило капиталистический Запад в цивилизованный, но перед "нашими", очевидно, такая задача не стоит. А мы и не настаиваем - нам и при таком прожиточном минимуме хорошо.
23.11.2019, 00:03
Гость: Интересно!

Вы можете перечислить тех во власти, у кого двойное или тройное гражданство?
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