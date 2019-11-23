]]>
]]>
Главная В России Новости

Активисты вышли на одиночные пикеты у павильона ВДНХ, где проходит съезд ЕР

16:53 23.11.2019

У павильона на ВДНХ, в котором сегодня проходит 19 съезд партии «Единая Россия», встали в одиночные пикеты активисты «Левого фронта».

Активисты держат в руках плакаты с критикой действий партии и раздают листовки.


Фото из социальной сети ВКонтакте

Среди лозунгов: «Единая Россия отняла у народа пенсии!», «Единая Россия – партия геноцида!», «Единая Россия – позор России!», «Единую Россию - распустить!», сообщает корреспондент Накануне.ru.


Фото из социальной сети ВКонтакте


Фото из социальной сети ВКонтакте

Отмечается, что первоначально полицейские не реагировали на акцию, но потом стали препятствовать людям даже в одиночных пикетах, а затем большинство участников были выдворены за территорию ВДНХ.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Партия «Единая Россия»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.11.2019, 23:14
Гость: Алмаз

На самом деле никакой партии "ЕР" в классическом понимании этого слова НЕТ. Нет такой партии! А то, что они сами себя называют партией, ничего не значит. Это не партия. А тогда что же это такое, спросите вы? Да мафия это, неужели не понятно? Государственная банда. И больше ничего. Это ж так очевидно.
23.11.2019, 22:17
Гость: Кстати,

из госбюджета финансируются и другие партии, если не знал.
23.11.2019, 21:42
Гость: Путник

Сами не разойдутся. Тут собр нужен, омон или, на крайний случай матрос Железняк.
Все комментарии (31)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.