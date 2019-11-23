Активисты вышли на одиночные пикеты у павильона ВДНХ, где проходит съезд ЕР
У павильона на ВДНХ, в котором сегодня проходит 19 съезд партии «Единая Россия», встали в одиночные пикеты активисты «Левого фронта».
Активисты держат в руках плакаты с критикой действий партии и раздают листовки.
Фото из социальной сети ВКонтакте
Среди лозунгов: «Единая Россия отняла у народа пенсии!», «Единая Россия – партия геноцида!», «Единая Россия – позор России!», «Единую Россию - распустить!», сообщает корреспондент Накануне.ru.
Фото из социальной сети ВКонтакте
Фото из социальной сети ВКонтакте
Отмечается, что первоначально полицейские не реагировали на акцию, но потом стали препятствовать людям даже в одиночных пикетах, а затем большинство участников были выдворены за территорию ВДНХ.