Активисты вышли на одиночные пикеты у павильона ВДНХ, где проходит съезд ЕР

16:53

У павильона на ВДНХ, в котором сегодня проходит 19 съезд партии «Единая Россия», встали в одиночные пикеты активисты «Левого фронта».

Активисты держат в руках плакаты с критикой действий партии и раздают листовки.



Фото из социальной сети ВКонтакте

Среди лозунгов: «Единая Россия отняла у народа пенсии!», «Единая Россия – партия геноцида!», «Единая Россия – позор России!», «Единую Россию - распустить!», сообщает корреспондент Накануне.ru.



Фото из социальной сети ВКонтакте



Фото из социальной сети ВКонтакте

Отмечается, что первоначально полицейские не реагировали на акцию, но потом стали препятствовать людям даже в одиночных пикетах, а затем большинство участников были выдворены за территорию ВДНХ.