]]>
]]>
Главная В России Новости

РПЦ призвала школы готовить детей к семейной жизни и защите страны

12:35 24.11.2019
© KM.RU
© Instagram © anutushka_
Материалы по теме:

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что современная российская школа не выполняет своей главной задачи - подготовки.

"Дело школы - подготовить человека к жизни. Главная тема - это что, геометрия, или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное - чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью", - цитирует  священника "Интерфакс".  

Он отметил, что 100 лет назад в России семья в среднем имела восемь детей, изобретатель автомата Калашникова Михаил Калашников был 17-м ребенком у своих родителей, а химик Дмитрий Менделеев - 18-м.

Глава патриаршей комиссии напомнил фразу императора Александра III о том, что у России, кроме армии и флота, союзников нет, добавив, что их не будет никогда, потому что за тысячу лет разделения церквей сложилось так, что "ментальность Запада противоположна (ментальности) нашей восточной греко-кафолической Церкви ".

"И вот когда мы видим, как греки продаются американцам, сразу они начинают предавать - так же примитивно, как Иуда продал Христа за деньги. Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства", - считает протоиерей.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2019, 17:41
Гость: грек

И у меня отец-Иван,у вас наверное -ник-,суть не в этом,не знаю но архиепископ Афинский много лет не то что ВРАЖДОВАЛИ,но не находили взаимного согласия с Константинопольским Варфоломеем,известно Варфоломей родом из Турции, такой момент не может не отрозится на формировании его характера, он отлично говорит на турецком и ещё на 7 языках....понятное дело,ему было подручнее ОСУДИТЬ восстание греков против турков, знаю его особо не жалуют, греки.........
24.11.2019, 17:27
Гость: stalker

Если человек не ходит в храмы РПЦ, то это не значит что он далек от духовности. Духовность можно черпать в культуре, науке, истории (которая только историей религий не ограничивается), традициях и обычаях своего народа (которые тоже не ограничиваются церковными канонами). Если вы черпаете свою духовность в храмах РПЦ, то это ваш выбор. Но не навязывайте свои взгляды другим.
24.11.2019, 17:23
Гость: stalker

Еще со времен принятия уложений Харкедонского собора священникам было запрещено брать в руки оружие. То, о чем вы говорите, не связано с непосредственным участием священнослужителей в военных действиях. Они просто стали жертвами войны как и любые другие мирные жители. Так что читайте мои комментарии внимательно, а потом будете других судить. Вы себя Руснац называете, но не знаете историю церкви, которую с таким жаром защищаете. Сомневаюсь что вы и смысл слов "нация" и "народ" понимаете. Не понимаете смысла сказанного мной, не спорьте.
Все комментарии (28)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.