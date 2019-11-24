РПЦ призвала школы готовить детей к семейной жизни и защите страны

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что современная российская школа не выполняет своей главной задачи - подготовки.

"Дело школы - подготовить человека к жизни. Главная тема - это что, геометрия, или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное - чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью", - цитирует священника "Интерфакс".

Он отметил, что 100 лет назад в России семья в среднем имела восемь детей, изобретатель автомата Калашникова Михаил Калашников был 17-м ребенком у своих родителей, а химик Дмитрий Менделеев - 18-м.

Глава патриаршей комиссии напомнил фразу императора Александра III о том, что у России, кроме армии и флота, союзников нет, добавив, что их не будет никогда, потому что за тысячу лет разделения церквей сложилось так, что "ментальность Запада противоположна (ментальности) нашей восточной греко-кафолической Церкви ".

"И вот когда мы видим, как греки продаются американцам, сразу они начинают предавать - так же примитивно, как Иуда продал Христа за деньги. Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства", - считает протоиерей.