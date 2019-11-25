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Проверкой информации о сотрудничестве Короткова с боевиками в Сирии займутся правоохранительные органы

17:13 25.11.2019
Фото с сайта riafan.ru

Федеральное агентство новостей нашло связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в России ИГ* 

Это должно послужить основанием для серьезных разбирательств со стороны правоохранительных органов. Кроме того, как считает депутат Госдумы Андрей Альшевских, в деле может принять участие и комиссия ГД по вмешательству.

Ранее ФАН представил расследование о связях Короткова с террористами. Об этом свидетельствует ряд фактов. Например, в 2017 году среди вещей ликвидированных боевиков ИГ* были найдены записи с номером телефона Короткова. Кроме того, журналисты взяли интервью у бывшего террориста Малифы, который рассказал о том, что неоднократно общался с сотрудником «Новой газеты». Также молодой человек поведал, что ИГ* спонсировали США, предоставляя новую технику и обучая радикалов.

Кроме того, общаясь с Малифой, Коротков не скрывал своего имени, правда, умалчивая о своей профессии. Однако догадаться о ней было нетрудно. Так, после гибели одного российского солдата корреспондент начал выспрашивать у молодого террориста подробности случившегося. Тогда боевик догадался, что Коротков – журналист.

«Выяснилось позже. Когда возле Пальмиры убили одного русского солдата, он начал писать и спрашивать подробности. Я тогда понял, что он журналист из России», — объяснил бывший пропагандист ИГ*.

Расследование ФАН также показало, что «новогазетчик» шел на контакт с «игиловцами» по заказу Михаила Ходорковского. Он платил журналисту крупные суммы, чтобы тот распространял фейки против Минобороны РФ. Установки и деньги Коротков получал на зарубежных форумах, которые проводил беглый олигарх.

Предполагается, что видеозапись ликвидации опасного террориста российскими добровольцами могла попасть к журналисту «Новой газеты» либо от Ходорковского, либо от представителей ИГ*.

«Все эти факты являются очень серьезными, и их должны рассматривать компетентные органы и в рамках действующего законодательства принимать соответствующие меры. Если эти факты будут доказаны, то в рамках российского законодательства за это предусматривается уголовная ответственность, — подчеркнул Альшевских. - Я считаю, что СК РФ, Генпрокуратура, спецслужбы должны детально и всесторонне изучить эту информацию, и, в случае подтверждения, незамедлительно принять меры. Какие именно меры нужно будет применить – станет ясно только в ходе проверки».

Депутат ГД также считает, что по итогам проверки связей Короткова с террористами ИГ* этим делом может заняться комиссия Госдумы по расследованиям вмешательств во внутренние дела российского государства.

Стоит напомнить, что это не первый случай сотрудничества журналистов «Новой газеты» с террористами. Так, в 2002 году сотрудник издания Ирек Муртазин, рассказывая о «Норд-Осте», выразил сочувствие боевикам и назвал их действия «отчаянием».

*- террористическая организация, запрещенная в России

Темы: В России
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