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В Нижегородской области 43 школьника и один взрослый отравились газом

13:52 25.11.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Нижегородской области 44 человека отравились газом, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

Сообщается, что инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В общей сложности в местную больницу поступили 43 ребенка и один взрослый.

Двадцать семь детей уже отпустили домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.

Ранее сообщалось, что десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенный в полутора километрах от учебного заведения. Одоранты используют как примесь к газу для определения запаха, в высоких концентрациях они ядовиты.

Занятия в учебном заведении временно прекращены.

Темы: Нижегородская область, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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25.11.2019, 15:13
Гость: Двоечники-симулянты

решили контрольную прогулять.
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