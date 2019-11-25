В Нижегородской области 43 школьника и один взрослый отравились газом

13:52

В Нижегородской области 44 человека отравились газом, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

Сообщается, что инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В общей сложности в местную больницу поступили 43 ребенка и один взрослый.

Двадцать семь детей уже отпустили домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.

Ранее сообщалось, что десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенный в полутора километрах от учебного заведения. Одоранты используют как примесь к газу для определения запаха, в высоких концентрациях они ядовиты.

Занятия в учебном заведении временно прекращены.