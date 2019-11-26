]]>
]]>
Главная В России Новости

53% молодых россиян заявили о желании уехать из страны

16:10 26.11.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Последние пять лет в России фиксируется рост эмиграционных настроений общества, следует из опроса «Левада-центра». Как выяснили социологи, каждый пятый опрошенный (21% против 17% в 2014 году) выразил желание уехать за границу на постоянное место жительства. Авторы исследования отмечают увеличение доли молодежи, желающей переехать, и рост эмиграционных настроений среди обеспеченных россиян.

В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%). Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп. Так, эмигрировать хотели бы 30% россиян в возрасте 25-39 лет (в 2014 году – 22%), 19% граждан РФ в возрасте 40-54 года (было 14%) и 7% россиян от 55 лет и старше (было 12%).

В общей сложности о желании навсегда уехать из России заявил 21% жителей РФ – это на 6% больше, чем в мае 2019 года. Чаще это люди с более высоким достатком и высшим образованием.

Минимальным число желающих покинуть страну было в мае 2014 года — около 20%. С тех пор число задумывающихся об эмиграции только росло. Наиболее резкий скачок случился в период с мая по сентябрь 2019 года, когда число желающих уехать среди молодежи выросло сразу на 16%.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2019, 03:07
Гость: такиминадо

Дело не в том, что уедут - разумеется, большинство из них не сможет, не имея знания языков и соответствующих профессиональных навыков необходимого уровня. Просто надо понимать, что на людей, желающих покинуть страну, нельзя рассчитывать, как на её мобилизационный ресурс. Умирать за неё они не будут, потому что она им не нужна и чужда.
По крайней мере, в нынешнем состоянии.
27.11.2019, 02:35
Гость: медик

Сифилис не передается париками, они сухие. Бледная трепонема, возбудитель сифилиса, живет только во влажной среде, при высыхании - погибает. Заражение возможно только через слизистые оболочки, через кожу не передается.
27.11.2019, 02:32
Гость: Ейбогус -

И в старом мире не были профессией.
Пикассо шел к парижскому магнату Сахару. А уж П.--самый обласканный в истории.
Только во времена среднев.гильдий и советского Худфонда
Это было профессией.
Все комментарии (77)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.