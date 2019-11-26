53% молодых россиян заявили о желании уехать из страны

16:10

Последние пять лет в России фиксируется рост эмиграционных настроений общества, следует из опроса «Левада-центра». Как выяснили социологи, каждый пятый опрошенный (21% против 17% в 2014 году) выразил желание уехать за границу на постоянное место жительства. Авторы исследования отмечают увеличение доли молодежи, желающей переехать, и рост эмиграционных настроений среди обеспеченных россиян.

В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%). Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп. Так, эмигрировать хотели бы 30% россиян в возрасте 25-39 лет (в 2014 году – 22%), 19% граждан РФ в возрасте 40-54 года (было 14%) и 7% россиян от 55 лет и старше (было 12%).

В общей сложности о желании навсегда уехать из России заявил 21% жителей РФ – это на 6% больше, чем в мае 2019 года. Чаще это люди с более высоким достатком и высшим образованием.

Минимальным число желающих покинуть страну было в мае 2014 года — около 20%. С тех пор число задумывающихся об эмиграции только росло. Наиболее резкий скачок случился в период с мая по сентябрь 2019 года, когда число желающих уехать среди молодежи выросло сразу на 16%.