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В России на коров надели очки виртуальной реальности для увеличения удоев

17:02 27.11.2019

На одной из ферм в Подмосковье (хозяйство «РусМолоко», Раменский городской округ) в качестве эксперимента на коров надели очки виртуальной реальности.


Фото с сайта msh.mosreg.ru

По мнению организаторов эксперимента, устройства позволят животным избавиться от чувства тревожности, что, в свою очередь, положительно скажется как на качестве молока, так и на его количестве.

Согласно информации на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, разработчики адаптировали обычные VR-очки с учетом особенностей строения головы коров. Также была создана специальная программа имитации летнего поля, учитывающая особенности зрения коров (лучшее восприятие оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов).


Фото с сайта msh.mosreg.ru

При проведении эксперимента было отмечено повышение общего эмоционального настроя стада, а влияние таких очков на молочную продуктивность должно показать дальнейшее комплексное изучение.

При положительной динамике, разработчики собираются масштабировать свой проект и модернизировать всю сферу российского молочного производства.

Темы: Животноводство, Наука и практика
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 01:01
Гость: Класс

Теперь осталось коровам надеть очки на фермеров,чтобы в виртуале показать им улучшение качества и количества молока.Раньше просто выводили коров пастись на луга,и не устраивали для них шоу.
27.11.2019, 23:55
Гость: Проект,

наверняка, заинтересует чубайсов, петриков, грефов...
27.11.2019, 23:51
Гость: Альфа

Зомбоящик каждый день испытывает подобные очки на населении. Так что процесс идёт не прерываясь.
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