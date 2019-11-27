В России на коров надели очки виртуальной реальности для увеличения удоев

17:02

На одной из ферм в Подмосковье (хозяйство «РусМолоко», Раменский городской округ) в качестве эксперимента на коров надели очки виртуальной реальности.



Фото с сайта msh.mosreg.ru

По мнению организаторов эксперимента, устройства позволят животным избавиться от чувства тревожности, что, в свою очередь, положительно скажется как на качестве молока, так и на его количестве.

Согласно информации на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, разработчики адаптировали обычные VR-очки с учетом особенностей строения головы коров. Также была создана специальная программа имитации летнего поля, учитывающая особенности зрения коров (лучшее восприятие оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов).



Фото с сайта msh.mosreg.ru

При проведении эксперимента было отмечено повышение общего эмоционального настроя стада, а влияние таких очков на молочную продуктивность должно показать дальнейшее комплексное изучение.

При положительной динамике, разработчики собираются масштабировать свой проект и модернизировать всю сферу российского молочного производства.