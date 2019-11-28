Трансплантация совести: кто ответит за смерть годовалой Насти?

Абсурдные инструкции Минздрава привели не только к увольнению врачей - уникальных специалистов, но и к смерти ребенка

Вот мы и достигли того предела, когда тотальная бюрократия бьет не только по здравому смыслу и карману высококлассных специалистов, но и по жизням наших граждан. Обиднее всего то, что в первую очередь страдают самые маленькие и беззащитные жители России.

Стало известно, что скончалась годовалая Настя Орлова - одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД) до конца 2019 года.

Доктор Каабак со своими маленькими пациентами. Фото с сайта change.org

Операция в итоге не состоялась из-за увольнения доктора-трансплантолога и его коллеги по факту претензий к применяемому ими препарату под названием алемтузумаб, который используется при пересадке органов, сообщает «Коммерсантъ». В сентябре глава НЦЗД Андрей Фисенко сообщил Михаилу Каабаку и Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку. Официально прекращение сотрудничества с врачами в центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала, в связи с чем решено было отказаться «от внешних совместителей».

Осенью этого года Каабак и Бабенко должны были прийти в НМИЦ на полную ставку и начали обучать своей методике персонал центра. По сложившейся практике России детям пересаживают почки взрослых. Чтобы не было отторжения, врачи воздействуют на иммунитет препаратом «Алемтузумаб». В его инструкции не прописано применение в подобных случаях. Но шансы на приживаемость почек возрастают на 10-20%. При реабилитации пациент принимает в четыре раза меньше лекарств, чем при другом варианте лечения. Но раз Минздрав не одобряет препарат, то хоть расшибись ты об стену, но всё равно ничего не докажешь…

Хирург-трансплантолог Константин Губарев подтвердил, что Каабак - единственный доктор, кто делал такие пересадки детям весом меньше десяти килограммов. Губарев заверил, что ставший яблоком раздора алемтузумаб широко применяется трансплантологами и за рубежом. «Этот препарат применяется в Европе, Канаде и находится в перечне тех препаратов, которые могут применяться для иммуносупрессии при трансплантации органов. Даже несмотря на то, что в аннотации этого препарата не написано показание к трансплантации. Но есть другие препараты, в которых в аннотации не написано, что он показан при трансплантации органов, но он применяется. Никто про это не говорит. И применяется в десятках центров трансплантации», - пояснил специалист.

Два дня назад глава Минздрава России Вероника Скворцова встретилась с детским трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила директору НМИЦ включить Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра. Информацию подтвердила пресс-служба Минздрава России. Там также уточнили, что «всем нуждающимся в трансплантации детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь».

Но, как видим, не ко всем помощь пришла вовремя. Доктор Каабак (вместе с коллегами) был восстановлен на работе и в ближайшее время надеется продолжать использовать проверенные методы. Правда, отделение в Центре здоровья детей закрыто на карантин до 2 декабря. Девочка, которую не успели спасти, находилась в НЦЗД с февраля 2019 года и была первой пациенткой, которая поступила туда после решения о создании отделения и расширении программы.

Операцию по пересадке почки Насте Орловой планировали сделать с октября по декабрь, и она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно, эти списки были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елене Байбариной. Однако из-за неопределенности, возникшей в ходе увольнения лечащего врача Каабака, семья девочки уехала в родной Волгоград, ожидая вызова со дня на день. Как видим, это именно тот случай, когда промедление смерти подобно.

Рассуждая о причинах смерти маленькой пациентки, доктор Каабак признался, что ей был необходим регулярный гемодиализ. Также девочка страдала от болезни сердца. «У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжёлая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент, - пояснил Интерфаксу Михаил Каабак. - Но это не значит, что таких детей не надо оперировать. Это тяжёлые дети, им нужно давать шанс».

В то же время операции тяжелобольным детям, запланированные на этот год, в центре собираются делать после новогодних каникул, увеличивая тем самым степень риска, связанного с другими возможными летальными исходами. «Это не нравится не только нам, - заверил издание «Волгоград онлайн» Михаил Каабак. – Живых осталось 15. Все они должны быть прооперированы до конца этого года. Сделать трансплантацию всем мы точно не успеем. Но надо сделать операцию хотя бы кому-то».

Остается далеко не праздный вопрос, почему Вероника Скворцова дала задний ход сомнительному решению об увольнении высококвалифицированного специалиста? Не исключено, что это сделано под давлением общественности. Но в таком случае Минздрав признал неправомерность увольнения, а значит, виновные должны быть наказаны. «В данной ситуации одного восстановления в должности явно недостаточно, - справедливо замечает публицист Алексей Зотьев. - А как насчет того, чтобы наказать тех из своих подчиненных, которые пытались поставить крест на карьере человека, который делает уникальные по сути своей операции? Быть может, настало время предложить им поискать другое место работы? То, находясь на котором, они уже не смогут поставить под угрозу жизни десятков и сотен детей, ожидающих трансплантации?»

И, наконец, главный вопрос – кто ответит за смерть ни в чём не повинного ребёнка? По факту кончины Насти проводится доследственная проверка, однако девочку это уже не вернет...