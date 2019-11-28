В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

07:55

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря, пишет ТАСС.

Согласно документу один из выходных дней календарного года должен будет переноситься на 31 декабря.

Как отмечают парламентарии, согласно действующим нормам Трудового кодекса РФ (ТК) 31 декабря не является нерабочим праздничным днем. "Однако, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года", - говорят они.

Депутаты напомнили, что правительство имеет право переносить выходные на другие дни "в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней".

"Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, в случае, если он выпадает на рабочую неделю", - прокомментировали инициаторы законопроекта.

Необходимые изменения предлагается внести в ст. 112 ТК РФ. При этом общее количество нерабочих праздничных дней, обозначенное в Кодексе, сохранится.

По мнению депутатов, данные изменения "позволят работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами". В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам".