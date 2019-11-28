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Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России

06:52 28.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Угроза сокращения численности населения РФ является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулось государство, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко.

"Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, - падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность", - говорится в авторской статье Матвиенко, опубликованной в "Российской газете".

Выходом из ситуации она видит исколючительно во "всесторонней поддержке семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев".

"Это вопрос нашего будущего. Национальные проекты, бюджет содержат комплекс необходимых для этого мер. Цель - преодоление ситуации, когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности", - написала Матвиенко.

"Хочу подчеркнуть, что, пожалуй, впервые государственная политика в области детства опирается на мощный финансовый фундамент", - добавила она.

Председатель Совета Федерации также обратила внимание на то, что "обязанность федеральной власти, субъектов Российской Федерации - своевременное доведение денег до адресата, их стопроцентное освоение".

"Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки. Опросы показывают, что почти 35% семей не в курсе о положенных им льготах. Необходимо улучшить политику информирования в этой сфере", - отметила Матвиенко.

При этом, по ее мнению, "успешное осуществление всего намеченного в сфере детской и семейной политики жизненно важно для будущего страны".

"Вот почему необходимо наладить эффективную систему управления такой работой, самого жесткого и надежного мониторинга ее результатов. Совет Федерации этим занимается", - заверила председатель Совфеда.

Темы: Россия, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 07:20
Гость: Тягомотина.

Когда нет своего жилья и не на что его купить (про ипотеку не надо, а бесплатное жилье вымерло и денег в бюджет не добавило?), у многих недостаточно средств на содержание самих себя, ползучая пропаганда секса и свободы половых отношений а не любви, посмотришь ДНК, ТНТ так там наша элита и артисты сами себя так вымарывают, смотреть тошно, а ведь они должны быть примером для подражания, огромное социальное расслоение и видимость социальной защиты нищающего населения какой результат вы хотите получить от людей старающихся не жить, а выживать.
28.11.2019, 07:13
Гость: не при делах

Это какая правящая партия такой главный вызов организовала в России?Главное миллиардеров уже 108,богатых чиновников и депутатов все больше,а народ не хочет размножаться.
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