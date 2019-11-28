Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

10:58

Задержание министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской произошло сегодня утром, 28 ноября. Об этом сообщил источник ТАСС. Ее подозревают в превышении полномочий.

В настоящее время следователями ФСБ возбуждено уголовное дело по статье «286» («Превышение должностных полномочий»). Силовики проводят следственные действия в министерстве и по месту жительства некоторых его руководителей, добавил собеседник агентства. Он также отметил, что дело главы ростовского Минздрава связано с нарушением антимонопольного законодательства.

Официального заявления правоохранительных органов пока нет. В областном Минздраве комментировать эту тему отказались.

Быковская родилась 17 января 1963 года в Калининграде. Имеет несколько высших образований, доктор медицинских наук. В разные годы занимала должности заместителя главы администрации Багаевского района Ростовской области, первого заместителя исполнительного директора РОФОМСа. В декабре 2004 года назначена министром здравоохранения Ростовской области. Имеет государственную награду - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.