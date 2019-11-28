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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

10:58 28.11.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Задержание министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской произошло сегодня утром, 28 ноября. Об этом сообщил источник ТАСС. Ее подозревают в превышении полномочий.

В настоящее время следователями ФСБ возбуждено уголовное дело по статье «286» («Превышение должностных полномочий»). Силовики проводят следственные действия в министерстве и по месту жительства некоторых его руководителей, добавил собеседник агентства. Он также отметил, что дело главы ростовского Минздрава связано с нарушением антимонопольного законодательства.

Официального заявления правоохранительных органов пока нет. В областном Минздраве комментировать эту тему отказались.

Быковская родилась 17 января 1963 года в Калининграде. Имеет несколько высших образований, доктор медицинских наук. В разные годы занимала должности заместителя главы администрации Багаевского района Ростовской области, первого заместителя исполнительного директора РОФОМСа. В декабре 2004 года назначена министром здравоохранения Ростовской области. Имеет государственную награду - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 16:20
Гость: Рулон Обоев

За все операции, которые мы проводили для родственников,- мы платили неофициально врачам в среднем по 40тыров! Даже за рождение дочери в Пятёрке(роддом на Западном) 13 лет назад при наличии сертификата я заплатил 8 тыров! Как сказала главврач,- родить у меня стоит 8тыров! Скажите мне куда,- и я выложу фотки построенной к себе и перекрытой для нас замгубера Сидашем дороги по ул.Черешневой в п. Янтарном! Вся банда не при чем!
28.11.2019, 15:55
Гость: так

так нечего холопам тревожить господ и следить на мраморном полу.
28.11.2019, 15:44
Гость: Рулон Обоев

Я писал Губера,а не Рубена,- китайский интеллект не понимает,- извиняюсь!
Все комментарии (12)
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