Железная дорога Москва - Санкт-Петербург останется без бюджетных денег

18:37

Строить высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом РЖД придется на собственные средства. Об этом заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов отметив, что ведомство не будет выделять бюджетные средства на строительство.

«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва - Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов», - заявил Иванов.

Также Иванов рассказал, что в настоящее время у правительства нет решения по вопросу финансирования участка высокоскоростной железной дороги до Казани, сообщает РБК.

Ранее РЖД предлагали реализовать проекты ВСМ - от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. Помощник президента Андрей Белоусов при этом заявлял, что скорее всего будет выбран один из вариантов. «Я думаю, что будет или/или, потому что оба проекта дорогостоящие», - говорил Белоусов.

Позднее было принято решение объединить проекты в магистраль Санкт-Петербург - Нижний Новгород, а РЖД предложили включить магистраль в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». При этом совокупная стоимость оценивалась в РЖД в 2,3 трлн рублей, из которых на участок Москва - Санкт-Петербург предлагалось потратить 1,59 трлн руб. и еще 30,6 млрд - на его проектирование.