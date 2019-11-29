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Российское вино предложили продавать до полуночи

11:15 29.11.2019
Фото с сайта roscongress.org
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, пишет газета "Известия".

По словам инициаторов предложения, это может стать поддержкой отечественных производителей вина. Соответствующее письмо организация направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.

Документ предполагает поправки в законопроект "О виноградарстве и виноделии в России", который был принят в первом чтении 19 ноября. Проект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что продвигать российскую продукцию нужно через информирование потребителей, и одним из способов может стать зонирование винной полки в местах продажи.

На данный момент федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8 утра и до 11 часов вечера. Регионы могут ужесточать время продажи спиртных напитков.

Темы: Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 18:16
Гость: Европеец

Да, был такой яд. Солнцедар, особенно. Читал о его производстве. Там был использован термин «портвенизация» - страшное название для смешивания дешёвого алжирского вина с каким нибудь сомнительным спиртом. Жуть.
Только на Западе я понял, что является вином.
Были конечно и исключения - пил их в заводе Коктебель. И потом неплохие портвейны делали Узбеки «Узбекистан Виноси». Но 99% страшные жидкости. Подкрашенные буфетчицами марганцовкой.
29.11.2019, 18:06
Гость: F

То есть российское вино в отличии от итальянского и прочее не носит вредных последствий из за чего и запретили продажу))) как же надоели эти двойные стандарты. А не пробовали жить честно?
29.11.2019, 17:23
Гость: добрый

видать выборы скоро...
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