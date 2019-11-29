Российское вино предложили продавать до полуночи

11:15

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, пишет газета "Известия".

По словам инициаторов предложения, это может стать поддержкой отечественных производителей вина. Соответствующее письмо организация направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.

Документ предполагает поправки в законопроект "О виноградарстве и виноделии в России", который был принят в первом чтении 19 ноября. Проект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что продвигать российскую продукцию нужно через информирование потребителей, и одним из способов может стать зонирование винной полки в местах продажи.

На данный момент федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8 утра и до 11 часов вечера. Регионы могут ужесточать время продажи спиртных напитков.