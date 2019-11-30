Историка Олега Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу

20:11

Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки этого университета, доставлен из петербургского СИЗО «Кресты» в столицу.

В Москве ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которая займет не меньше месяца. Об этом СМИ рассказал адвокат историка Александр Почуев.

При этом юрист не назвал место, где будет проживать его подзащитный. Предположительно, это НИИ им. Сербского, где Соколов пробудет до Нового года. По словам Почуева, Соколов чувствует себя хорошо и старается помогать следствию.

«Физическое состояние историка удовлетворительно, он находится в состоянии глубокого смятения и раскаяния, активно содействует следствию. При назначении экспертизы следствие частично удовлетворило мое ходатайство о постановке вопросов, в том числе, по версии защиты. Экспертиза продлится до начала следующего года», — рассказал Почуев «Газете.Ru».

63-летний ученый-историк Олег Соколов обвиняется в зверском убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Утром 9 ноября его с переохлаждением достали из реки Мойка в Санкт-Петербурге. При себе у него был рюкзак, а в нем – две женские руки. Остальное нашли в квартире доцента на набережной Мойки, 82. На допросе Соколов не стал отрицать, что застрелил и расчленил девушку.