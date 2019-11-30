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Историка Олега Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу

20:11 30.11.2019
Олег Соколов. Фото с сайта spbu.ru
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Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки этого университета, доставлен из петербургского СИЗО «Кресты» в столицу.

В Москве ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которая займет не меньше месяца. Об этом СМИ рассказал адвокат историка Александр Почуев.

При этом юрист не назвал место, где будет проживать его подзащитный. Предположительно, это НИИ им. Сербского, где Соколов пробудет до Нового года. По словам Почуева, Соколов чувствует себя хорошо и старается помогать следствию.

«Физическое состояние историка удовлетворительно, он находится в состоянии глубокого смятения и раскаяния, активно содействует следствию. При назначении экспертизы следствие частично удовлетворило мое ходатайство о постановке вопросов, в том числе, по версии защиты. Экспертиза продлится до начала следующего года», — рассказал Почуев «Газете.Ru».

63-летний ученый-историк Олег Соколов обвиняется в зверском убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Утром 9 ноября его с переохлаждением достали из реки Мойка в Санкт-Петербурге. При себе у него был рюкзак, а в нем – две женские руки. Остальное нашли в квартире доцента на набережной Мойки, 82. На допросе Соколов не стал отрицать, что застрелил и расчленил девушку.

Темы: Санкт-Петербург, Резонансные убийства и покушения в России
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Комментарии читателей
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01.12.2019, 00:24
Гость: Зоя

А для эрэфской власти убийца Соколов - историк.
А финский пособник Гитлера, организатор страшнейшего голода в Ленинграде 1941-1944 годов, Маннергейм для эрэфской власти - хороший человек, достойный памяти нынешних ленинградцев.
И разрушитель нашей Родины алкаш Ельцин для нее - великий человек.
А убийца 6-летнего, оклеветанного эрэфским судмедэкспертом мальчика, Алисова - уже вышла на свободу, не досидев года до положенного, и так возмутительно маленького(3 года) срока отсидки.
А подонок судмедэксперт Клейменов, "нашедший" в крови убитого Алисовой малыша граненый стакан водки, вообще избежал уголовного наказания.
Вот такие приоритеты у эрэфской власти. Очень она печется, чтобы количество убийц в РФ не сокращалось, а только бы росло.
Она (власть РФ), скажу вам по секрету, очень кровь человеческую любит.
01.12.2019, 00:06
Гость: Пете

Шлепнуть нельзя, не для того либералы заблокировали смертную казнь, чтоб воров и бандитов уничтожать. Так можно остаться без олигархов и коррупированных чиновников во власти, а других там нет! А Сталин для них, что красная тряпка для быка.
30.11.2019, 23:56
Гость: Кутузов

Вот что бывает, когда расплодившиеся Наполеоны разгуливают на свободе, а не сидят в психушке
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