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Замглавы свердловского СКР задержан при получении взятки

15:57 30.11.2019
Михаил Бусылко. Фото с сайта СУ СКР по Свердловской области
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Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил уголовное дело  по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении первого заместителя главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко, сообщает Областная газета.

Второго фигуранта - адвоката адвокатской палаты Владимирской области Владислава Вострецова - обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Он также задержан.

На данный момент известно, что сотрудника следственного управления и адвоката задержали при получении взятки в ходе совместной операции с УФСБ России по Свердловской области. 

По версии следствия, Вострецов пытался передать Бусылко 18 млн рублей за прекращение уголовного дела.

Темы: Свердловская область, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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30.11.2019, 23:50
Гость: Томас

Ройзман с сотоварищами зачищает пространство , своим соплемянникам
30.11.2019, 23:48
Гость: ABCD

Судя по направлению, вы уважаемый только что оттуда, раз такого высокого мнения о этой организации. Почём Родину продавали? Оптом или на развес?
30.11.2019, 18:06
Гость: Патриот Золотой Орды

А вы против дружбы народов?
Все комментарии (10)
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