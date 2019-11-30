Замглавы свердловского СКР задержан при получении взятки

15:57

Михаил Бусылко. Фото с сайта СУ СКР по Свердловской области

Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении первого заместителя главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко, сообщает Областная газета.

Второго фигуранта - адвоката адвокатской палаты Владимирской области Владислава Вострецова - обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Он также задержан.

На данный момент известно, что сотрудника следственного управления и адвоката задержали при получении взятки в ходе совместной операции с УФСБ России по Свердловской области.

По версии следствия, Вострецов пытался передать Бусылко 18 млн рублей за прекращение уголовного дела.