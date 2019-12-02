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Стоимость создания авианосца РФ оценена в 400 млрд рублей

07:55 2.12.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается. что сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 59 тысяч тонн, который находится в ремонте.

"На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца – от 65 000 до 70 000 тонн", - цитирует агентство слова своего собеседника.

При этом отмечается, что средства на разработку и строительство авианосца не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).

На сегодняшний день Минобороны еще не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.

Существует несколько инициативных проектов, в том числе представленный в 2019 году на международном военно-морском салоне Невским ПКБ авианосец "Ламантин". По замыслу разработчиков этого проекта, на корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.

Также, Крыловский научный центр разработал проект авианосца "Шторм" с водоизмещением 80-90 тысяч тонн и длиной в 300 метров. Предполагается, что на данном корабле можно будет размещать до 90 летательных аппаратов, включая беспилотники.

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.

Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралей"), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" в Керчи.

Темы: Армия и обороноспособность России, Оборонная промышленность, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 17:25
Гость: Злой

Я тоже так считаю. Тем более что только недавно эта тема обсуждалась.
Зато раздолье для троллей покрасоваться и позубоскалить.
К сожалению на форуме все больше появляются тех кто вместо обсуждения темы устраивают ср...ч по любой теме, вместо обсуждения.
Видимо сказываются последствия девяностых которые привели к снижению уровня образованности людей.
02.12.2019, 17:17
Гость: Злой

Да этот опыт конечно пригодится. Только постройка авианосцев это весьма отдаленная перспектива.Думаю ближайшие лет 10 точно никто строить их не будет.В Керчи будут строить десантные вертолетоносцы водоизмещением более 20 тыс. тонн. Пока 2 шт. Заказ уже выдан заводу.
02.12.2019, 17:07
Гость: Это пока только разговоры

Никто в ближайшем будущем авианосцы в России строить не будет.
Буря в стакане воды чтобы позлить форумных троллей-даунов. Вон как перевозбудились.
Задачи флота сейчас совсем другие -насытить флоты массовыми, серийными универсальными кораблями ближней и дальней морской зоны и АПЛ. А так же кораблями обслуживания и других задач- тральщиками и т.д. без которых флот тоже существовать не может.
Кстати танкер "Крым" не в Керчи ли строился?
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