Стоимость создания авианосца РФ оценена в 400 млрд рублей

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Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается. что сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 59 тысяч тонн, который находится в ремонте.

"На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца – от 65 000 до 70 000 тонн", - цитирует агентство слова своего собеседника.

При этом отмечается, что средства на разработку и строительство авианосца не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).

На сегодняшний день Минобороны еще не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.

Существует несколько инициативных проектов, в том числе представленный в 2019 году на международном военно-морском салоне Невским ПКБ авианосец "Ламантин". По замыслу разработчиков этого проекта, на корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.

Также, Крыловский научный центр разработал проект авианосца "Шторм" с водоизмещением 80-90 тысяч тонн и длиной в 300 метров. Предполагается, что на данном корабле можно будет размещать до 90 летательных аппаратов, включая беспилотники.

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.

Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралей"), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" в Керчи.