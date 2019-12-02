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Власти Забайкалья выплатят семьям погибших в ДТП по миллиону рублей

11:53 2.12.2019
Падение автобуса в Забайкалье
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
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Семьям погибших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкалье власти региона выплатят по миллиону рублей, сообщается на официальном сайте Забойкальского края.

Отмечается, что денежные средства будут выделены из резервного фонда правительства Забайкалья.

"Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 миллионов рублей. <...> Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списка", — заявил исполняющий обязанности зампредседателя краевого правительства Андрей Кефер.

Для пострадавших предусмотрена компенсация в размере 400 тысяч рублей в случае тяжелого или среднего вреда здоровью и в размере 200 тысяч пассажирам, получившим легкие травмы.

ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи в воскресенье. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство съехало с проезжей части и упало на лед в реку Куенгу. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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