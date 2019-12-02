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В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

06:51 2.12.2019
В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП
Фото с сайта Pixabay.com
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В Забайкалье 2 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом в минувшее воскресенье. Соответствующий указ подписан губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, пишет РИА Новости.

Ранее траур объявили власти Сретенского района, где произошло ДТП.

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Осипов выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что краевое правительство окажет помощь и поддержку родственникам пострадавших и погибших в ДТП. 

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погиб в том числе и водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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