Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 20 человек

12:47

По уточненным данным, в результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 20 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее МЧС подтверждало данные о 15 погибших и 18 пострадавших.

Водитель автобуса, по предварительным данным, погиб. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Перевозку осуществлял нанятый водитель.

1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По информации ГИБДД, автобус съехал с проезжей части из-за разрыв переднего колеса и упал в реку Куенга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

По предварительным данным, в автобусе находилось 44 человека.