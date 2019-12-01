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Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 20 человек

12:47 1.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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По уточненным данным, в результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 20 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее МЧС подтверждало данные о 15 погибших и 18 пострадавших.

Водитель автобуса, по предварительным данным, погиб.  Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Перевозку осуществлял нанятый водитель. 

1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По информации ГИБДД, автобус съехал с проезжей части из-за разрыв переднего колеса и упал в реку Куенга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

По предварительным данным, в автобусе находилось 44 человека.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия
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Комментарии читателей
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01.12.2019, 15:47
Гость: Вбесправном государстве все просто

или едешь или не работаешь.
01.12.2019, 14:48
Гость: Приношу глубокие соболезнования родным и близким...

, только хочется сказать - Какой же это водитель , работавший на этом автобусе , чтобы напихать его под завязку и не видеть при этом , что выезжать на таком транспорте категорически нельзя, да еще перевозить людей, но с водителя уже не спросишь , хотя есть и другие лица , причастные к этой трагедии, хотя было бы гораздо лучше предвидеть беду заранее , чем наказывать виновных,а череда жутких трагедий продолжает по-прежнему леденить душу...
01.12.2019, 14:30
Гость: Трезвый

вопросы предварительные. 1.Почему лопнуло шина? 2.Почему ограждение моста не выдержала касательного удара автобуса? Ответы: а) Сильный износ,б) Заводской брак,в)На мосту торчал железный кусок арматуры или кусок гранитного щебня с острыми краями. Покажите снимок моста и элементы ее ограждения на месте трагедии и первоначальный проект этого моста. Кроме того насколько пассажиромест был расчитан упавший автобус,то есть был ли перегруз и кто его производитель?
На эти вопросы можно найти ответ в течение 2-х суток и тогда выяснится главная причина этой страшной аварии.
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