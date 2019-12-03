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Строитель космодрома Восточный получил 11 лет за растрату миллиарда рублей

15:18 3.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Суд Благовещенска приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «УСИО» Дмитрия Вишневского, обвинявшегося в растрате при выполнении работ на строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает «Интерфакс».

По контракту «Дальспецстрой» перечислил на расчетный счет ООО «УСИО» в сумме 1954,9 миллиона рублей, 660,7 миллиона из которых Вишневский «похитил путем растраты в период с февраля 2012 года по май 2014 года».

Также в 2012 году «УСИО» заключило договор субподряда с ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», по которому компания получила 500 миллионов рублей. Из этой суммы Дмитрий Вишневский похитил 318,7 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области, следствие вело областное УМВД.

Подсудимый свою вину не признал, но суд решил, что она подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. За это время Генпрокуратура выявила более 17 тысяч нарушений закона при строительстве и возбудила более 140 уголовных дел.

Сейчас завершено 14 из 19 объектов Восточного. В общей сложности на строительство космодрома выделен 91 миллиард рублей. По данным Кремля, из них были похищены 11 миллиардов, но 3,5 впоследствии вернули.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Финансовые махинации и аферы, Роскосмос
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 22:16
Гость: Надо занести

космодром "восточный" в книгу рекордов гиннеса, как рекордсмена по воровству.
03.12.2019, 22:13
Гость: РЖГ

Миллиард это официально установлено, а где-нибудь парочка припрятана. Через год - полтора выйдет по УДО и заживёт. Системе заточена на воров, взяточников и бандитов. Если не в их системе ни работать, ни нормально жить не дадут.
03.12.2019, 21:37
Гость: Гость

Через 5 лет выйдет по удо. Итого, сидя в колонии, он зарабатывает по 200 000 миллионов в год. Неплохо. Игра стоит свеч.
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