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Следователи установили виновного в крушении Superjet в Шереметьево

09:52 3.12.2019
Катастрофа SSJ100
Скриншот с YouTube
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СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту "Шереметьево". Как пишет "Интерфакс", вина за аварию и гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова.

Следствие инкриминирует Евдокимову преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Согласно версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

"Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - заявили в СКР.

Всего на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди, которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.

Темы: Авиакатастрофы, Аэропорт Шереметьево, Superjet, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 15:54
Гость: Действительно,

как всегда, установка выполнена. Нашли и "паровоза" и "стрелочника" в одном лице! Главная задача - не безопасность пассажиров, а беспредельная прибыль близких.
03.12.2019, 14:24
Гость: Диванный эксперт

Пару отзывов:1. Юляша, военный лётчик по определению не может быть трусом и паникёром.2. Глупо допускать к расследованию авиакатастрофы орган, отвечающий за сертификацию погибшего самолёта; 3.Отказавшая авионика и перебои со связью - достаточно для вопроса Что откажет дальше?! 4. Почему отсутствует информация о тестировании самолёта на подлом шасси? 5. Жадность авиакомпаний приводит к тому, чтобы не платить за обслуживание в порту прилёта - лайнер заправляют в два конца. Никто не думает о пассажирах и внештатных ситуациях - сажать набитый топливом самолёт гораздо сложнее, тем более у этого (как говорят испытатели) при посадке характер истребителя, а не топливозаправщика!
03.12.2019, 13:31
Гость: Рустем

Все пилоты с опытом, давно работают в юго-восточной Азии и Китае. А в России их только обучают и дают набраться опыта, но без зарплаты, а за зоработком они идут туда где платят.
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