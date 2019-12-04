Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры
В Перми мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим на улице, погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление краевого СК.
Инцидент произошел рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе. Нападавший — пятидесятилетний ранее судимый местный житель.
По данным следствия, будучи пьяным, мужчина вооружился охотничьим ружьем и открыл стрельбу по случайным прохожим из окна своей квартиры. Затем он вышел на улицу, где ранил прохожего и убил женщину. Кроме того, при задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии.
Отмечается, что у мужчины не было разрешения на хранение оружия.
Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Стрелявший находится под стражей, раненых госпитализировали. На месте происшествия и в квартире подозреваемого работают криминалисты, идет допрос свидетелей.