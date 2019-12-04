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Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

10:14 4.12.2019
Фото © KM.RU, Филипп Киреев
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В Перми мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим на улице, погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление краевого СК.

Инцидент произошел рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе. Нападавший — пятидесятилетний ранее судимый местный житель.

По данным следствия, будучи пьяным, мужчина вооружился охотничьим ружьем и открыл стрельбу по случайным прохожим из окна своей квартиры. Затем он вышел на улицу, где ранил прохожего и убил женщину. Кроме того, при задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии.

Отмечается, что у мужчины не было разрешения на хранение оружия.

Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Стрелявший находится под стражей, раненых госпитализировали. На месте происшествия и в квартире подозреваемого работают криминалисты, идет допрос свидетелей.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 14:13
Гость: Виннету

Наверно вестерны смотрел при этом копченую водку пил.
04.12.2019, 14:12
Гость: Более

подробную информацию можно прочитать на пермском сайте. Там несколько сообщений. Название сайта - цифры автомобильного региона.
04.12.2019, 14:00
Гость: оказывается он был в состоянии наркотического опьянения

Потом он вышел на улицу, где ранил прохожего и убил женщину. Кроме того, при задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было.=

Прохожий и женщина жили неподалёку.
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