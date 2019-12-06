Следствие сняло обвинения с одного участника «московского дела»

16:07

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях фигуранта так называемого «московского дела» Сергея Фомина. С него были сняты обвинения и отменена избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

При этом отмечается, что в действиях Фомина усматриваются признаки административного правонарушения, в связи с чем материалы были направлены органам полиции.

Напомним, 27 июля 2019 года в столице России прошла несогласованная акция. В результате сотрудниками правоохранительных органов было задержано около тысячи человек.

В рамках так называемого «московского дела» уже осуждены: Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Владислав Синица, Константин Котов, Данил Беглец, Павел Устинов, Павел Новиков, Егор Жуков, Владимир Емельянов и Никита Чирцов.