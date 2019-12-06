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Следствие сняло обвинения с одного участника «московского дела»

16:07 6.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях фигуранта так называемого «московского дела» Сергея Фомина. С него были сняты обвинения и отменена избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

При этом отмечается, что в действиях Фомина усматриваются признаки административного правонарушения, в связи с чем материалы были направлены органам полиции.

Напомним, 27 июля 2019 года в столице России прошла несогласованная акция. В результате сотрудниками правоохранительных органов было задержано около тысячи человек.

В рамках так называемого «московского дела» уже осуждены: Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Владислав Синица, Константин Котов, Данил Беглец, Павел Устинов, Павел Новиков, Егор Жуков, Владимир Емельянов и Никита Чирцов.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 21:37
Гость: личному опыту

Ну если вам так понравился ваш личный опыт, так посидите за него. Вам тоже будет кстати, а молодому парню нет. Незачем желать ломать жизнь ни в чем не провинившемуся молодому парню. Иметь своё мнение ещё никто не запрещал. Или вы там в надсмотрщиках служите, судя по желчи и бездушию, похоже на то
06.12.2019, 19:31
Гость: СССР:

Преступный режим опротивел народу,
Стране от цепей захотелось свободы:
Терпеть, пробудившись, не вечно же ей
Позор этих самых буржуйских цепей!
06.12.2019, 16:32
Гость: личный опыт

очень жаль, десяточка строго режима ему пришлась бы очень кстати.
Все комментарии (4)
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