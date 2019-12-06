]]>
]]>
Главная В России Новости

Единую систему оплаты труда учителей предложили в Совфеде

08:58 6.12.2019
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Зарплаты росийских преподавателей нужно привести к единому знаменателю. Для этого следует создать общую для России систему оплаты их труда. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации  по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. 

Совфед намерен обратиться к правительству, чтобы то распорядилось проработать тему учительских зарплат в рамках нацпроекта «Образование». Реализация этого проекта может занять, по предварительным оценкам, около одного года, сообщила газета «Известия».

Как считают в профессиональном сообществе, зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда. Или, как минимум, не меньше двух прожиточных минимумов в регионе. Одна из основных проблем, волнующих сегодня школьных педагогов, — это отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы. Если следовать законодательству, систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. Как правило, это муниципалитет.

«Вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект России», — напомнил Смирнов.

По его словам, такое положение дел совершенно недопустимо. Хотя бы потому, что каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт. Следовательно, и оплату за свой труд учитель должен получать такую, что будет рассчитана на основе единых принципов, добавил сенатор.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Трудовое законодательство в России, Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2019, 14:03
Гость: Владимир С-Пб

А учителя все равно останутся работниками сферы обслуживания?
А почему тогда зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов не почетный работник сферы обслуживания?
06.12.2019, 13:57
Гость: Владимир С-Пб

..Зарплаты росийских преподавателей нужно привести к единому знаменателю...
Как всегда забудут привести и к одному числителю.
И будут журналисты безграмотные по-прежнему пропускать буквы в слове
"Российский"
06.12.2019, 12:36
Гость: зато

зато те которые останутся будут хорошо оплачиваемые и уважаемые.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.