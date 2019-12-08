Патриарх Кирилл попросил у Собянина денег для помощи американской церкви

16:15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оказать материальную помощь в реставрации подворья Православной церкви в Америке (ПЦА), которое располагается на территории столичного храма Святой Екатерины на Всполье.

"Я обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы город помог материально в осуществлении реставрации храма подворья. И сейчас обсуждение этой темы вошло в очень положительную стадию, и мне кажется, что скоро все согласования будут завершены, и город Москва сможет оказать помощь в реставрации подворья"", - сказал патриарх на встрече с митрополитом всей Америки и Канады Тихоном. Первоиерарх ПЦА посещает Москву в связи с празднованием 25-летия открытия представительства этой Церкви в храме великомученицы Екатерины на Всполье, пишет РИА Новости.

Православная церковь в Америке получила автокефалию (независимость) от Русской православной церкви в 1970 году, в следующем году будет торжественно отмечаться 50-летие предоставления автокефалии.