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Патриарх Кирилл попросил у Собянина денег для помощи американской церкви

16:15 8.12.2019
Божественная литургия в храме Христа Спасителя
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оказать материальную помощь в реставрации подворья Православной церкви в Америке (ПЦА), которое располагается на территории столичного храма Святой Екатерины на Всполье.

"Я обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы город помог материально в осуществлении реставрации храма подворья. И сейчас обсуждение этой темы вошло в очень положительную стадию, и мне кажется, что скоро все согласования будут завершены, и город Москва сможет оказать помощь в реставрации подворья"", - сказал патриарх на встрече с митрополитом всей Америки и Канады Тихоном. Первоиерарх ПЦА посещает Москву в связи с празднованием 25-летия открытия представительства этой Церкви в храме великомученицы Екатерины на Всполье, пишет РИА Новости.

Православная церковь в Америке получила автокефалию (независимость) от Русской православной церкви в 1970 году, в следующем году будет торжественно отмечаться 50-летие предоставления автокефалии.

Темы: Москва, Взаимоотношения церкви и государства в России, Православный мир за рубежом
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 00:08
Гость: "Антисоветчики"

Заметили.
И сами совет дать не могут,и советы других не принимают.
08.12.2019, 23:07
Гость: во времена СССР ПЦА занимала резко антисоветскую позицию

АНТИСОВЕТСКАЯ ПОЗИЦИЯ нынче в тренде.
Вы не в курсе, что Патриарх Кирилл и главные лица РФ - антисоветчики?
08.12.2019, 22:35
Гость: Феликса Эдмундовича не будет.

Будет вечная музыка. Но ты её не услышишь.
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