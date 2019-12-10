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Журнал «Компания» вернулся на российский медиарынок

20:56 10.12.2019
Фото с сайта ko.ru
Фото с сайта ko.ru
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Бизнес-журнал «Компания», издававшийся с 1997 года, возобновил свою деятельность. Первый печатный выпуск издания запланирован на март 2020 года, говорится в пресс-релизе, поступившем KM.RU.

Помимо журналистских расследований, экономических прогнозов и рейтингов, деловое издание получило широкую известность благодаря своим ежегодным национальным премиям: «Менеджер года» и «Компания года». С 2016 года редакцию «Компании» возглавляет Милана Давыдова, которая прежде занимала пост шеф-редактора журнала.

«Костяк новой команды – это профессионалы из прежней «Компании». В то же время в команде появилось много молодых, интересных авторов, на которых мы рассчитываем. Некоторые изменения претерпела и редакционная политика, однако мы старались не шокировать читателей своей трансформацией. Мы будем по-прежнему разбирать кейсы, выпускать собственные рейтинги, проводить острые и объективные расследования», – рассказала главред Милана Давыдова.

В качестве колумнистов с обновленным изданием уже согласились сотрудничать известные эксперты, политики и бизнесмены.

«Компания» не выходила в свет последние два года. В марте 2017 года владельцы издательского дома «ИДР-Формат» приостановили выпуск издания. Это произошло на фоне ареста генерального директора ИДР Евгения Фельдмана в связи с обвинениями о вымогательстве со стороны представителей группы «Сумма». Последние были обеспокоены готовящимися расследованиями издания. В январе 2019 года уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Темы: СМИ и журналистика
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