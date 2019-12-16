Роскосмос запланировал двухчасовые полеты к МКС по «специальной методике»

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В следующем году Роскосмос намерен испытать схему отправки кораблей к МКС, при которой требуется один виток вокруг Земли, а полет до станции занимает два часа. Об этом сообщил ТАСС.

О разработке схемы весной 2019 года объявила РКК «Энергия».

«Реализация одновитковой схемы потребует соблюдения ряда жестких баллистических условий по относительному положению корабля и станции. Однако разработанная специалистами „Энергии“ специальная методика позволит использовать ее даже чаще, чем <…> четырехвитковую», — сообщили в госкорпорации.

В чем именно состоит методика, «Энергия» не уточняла.

В июле 2019-го грузовик «Прогресс МС-12» добрался до МКС за 3 часа 19 минут, на сегодняшний день это рекордное время. «Прогресс МС-12» и еще два космических грузовика запускали по двухвитковой схеме, несколько запусков, запланированных по ней же, пришлось переводить на двухсуточную из-за изменившихся баллистических условий.

Кроме того, Роскосмос запускает корабли к МКС по четырехвитковой схеме, в среднем до стыковки со станцией проходит шесть часов.