Россия вложит в модернизацию порта Тартус в Сирии 500 миллионов долларов

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В ближайшие 4 года Россия потратит 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта Тартус. Там с 2017 года находится постоянная военно-морская база России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время рабочего визита в Сирию, передает ТАСС.

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт», — пояснил вице-премьер. Кроме того, в некоторых сирийских регионах планируют проложить новую железную дорогу через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив», отметил Борисов.

По словам чиновника, на сегодня, несмотря на низкую загрузку, в Тартусе уже создали 3,7 тысячи рабочих мест.

До 2017 года в Тартусе находился российский пункт материально-технического обеспечения, который остался там после распада СССР.

В сентябре 2019 года Financial Times писала, что «Стройтрансгаз Логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко) получило разрешение от властей Сирии на добычу фосфатов. Их используют в производстве удобрений. Также, по данным газеты, «Стройтрансгаз Логистика» заключила контракт на эксплуатацию порта Тартус для зарубежных поставок.