Минюст хочет взять коллекторов под тотальный контроль: давно пора?

Жесткое упорядочивание сферы взыскания долгов давно находилось на повестке дня. Сработает ли новый закон?

Министерство юстиции России разработало законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».



Фото с сайта fssprus.ru

Ведомство предлагает передать под полный контроль судебных приставов все организации, собирающие долги. Причем, не только коллекторов, но и банки, микрофинансовые организации, ломбарды и структуры, оказывающие услуги в сфере ЖКХ.

Всех «взыскателей» планируется внести в специальный реестр. Их работу проконтролируют на всех этапах. Любые переговоры с должниками необходимо будет записывать, а сами записи – хранить два года.

Таким образом, работа «втемную» должна закончиться. Всех, кто захочет взыскивать долги, обяжут создавать отдельные интернет-сайты, указывать почту и страховать свою ответственность.

Если должник является «уязвимым» лицом (например, инвалидом или человеком, находящимся на лечении), приставы, согласно проекту, вообще будут блокировать любое взаимодействие с ним коллекторов и других частных «взыскателей».

Общее количество коллекторских, финансовых и «жкхшных» структур в реестре достигнет, по предварительным оценкам, свыше 43 тыс.

Организации, не входящие в реестр, не смогут взыскивать задолженность никак, кроме направления почтовой корреспонденции.

Жесткое упорядочивание сферы взыскания задолженности уже давно находилось на повестке дня. Достаточно просмотреть последние новости о деятельности коллекторов.

В сентябре текущего года они запугали до смерти пенсионерку в Москве. Ее дочь взяла 10 тыс. в долг на лекарства матери, а затем – вернула их. Но кредиторы то ли не получили «платежку», то ли просто сделали соответствующий вид. И принялись запугивать семью, доведя мать псевдодолжницы до смертельного приступа. Цинизм отморозков дошел до того, что они уже после смерти пожилой женщины прислали ее дочери поздравление...

В Твери коллекторы угрожали должнику, что изнасилуют его жену или отрубят ногу 5-летнему сыну.

В Хабаровске коллекторы разместили в Интернете издевательский коллаж с фотографией ребенка должника.

В Пермском крае затерроризированный коллекторами мужчина убил жену с сыном, а потом попытался покончить с собой.

И это уже не говоря о таких «нашумевших» на федеральном уровне историях, как поджог кроватки полуторагодовалого ребенка коллектором в Ульяновске или блокирование телефонов реанимации больницы №23 в Екатеринбурге.

В 2016 году были принят «рамочный» закон, частично ограничивший права коллекторов, однако наиболее дерзких «взыскателей» это не остановило.

Остановит ли их новый закон в случае принятия? Покажет время.

В любом случае, усиление государственного контроля в подобной сфере, является благом.

Если же и новый закон не сработает, это станет поводом для государственных структур полностью отказаться от услуг частных взыскателей, и окончательно передать данные обязанности государственным приставам. Правда, придется подумать над тем, как сделать их деятельность более эффективной. Но это уже немного другая история.

В любом случае, Минюст находится на верном пути. На первый взгляд, парадоксально, но такой курс принесет благо и самим коллекторам. Ведь, вступив на сколькую дорожку, некоторые из них уже не в силах самостоятельно повернуть назад. А для многих «вышибание» долгов в итоге заканчивается смертью – подобных новостей в федеральных СМИ также предостаточно. Возможно, отвадив коллекторов, от так называемого «хард коллекшн», чиновники спасут в конечном итоге спасут и их жизни...