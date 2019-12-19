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МВД хочет получить право изымать детей из семей

23:31 19.12.2019
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
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МВД России выступает за изменение Семейного кодекса для того, чтобы наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Сейчас таким правом наделены только представители органов опеки.

Как заявил начальник профильного управления Главного управлению по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник, в министерстве понимают "приоритет сохранения семьи", однако временами сталкиваются со случаями, когда требуется незамедлительно принять меры по "изоляции" ребенка от опасной ситуации, пишет "Интерфакс".

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.

В этой связи, отметил представитель МВД, его ведомством уже подготовлены "соответствующие предложения по корректировке 77-й (статьи - ИФ), чтобы у нас соответствующие полномочия такие же были".

Темы: МВД России
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 08:42
Гость: .

Им что больше заниматься нечем? Рекомендовать могут. Но изъятие детей, только через суд.
20.12.2019, 07:24
Гость: Коллекторам тоже

разрешат? А управляющим компаниям?
20.12.2019, 07:22
Гость: Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.

Спасибо товарищу Путину за наше недетское счастье.
Все комментарии (16)
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