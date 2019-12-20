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Второй сотрудник ФСБ, раненный при стрельбе на Лубянке, умер в больнице

19:39 20.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Второй сотрудник ФСБ, который накануне был ранен в результате стрельбы на Лубянке, скончался в больнице, сообщает  ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.

19 декабря вечером в центре Москвы, возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка, произошла перестрелка. Мужчина открыл огонь из автомата по силовикам. Стрелка нейтрализовали.

Преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. 

Темы: Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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