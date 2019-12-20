Велика «социальная забота» государства, а жить не на что

Депутат от «Единой России» Ирина Гусева уравняла всех малоимущих граждан России с зэками и тунеядцами

Пора уже составлять словарь излюбленной лексики наших народных избранников. Туда войдут сочные выражения, на которые депутаты не скупятся в адрес своего электората. И это единственное, на что они вообще не скупятся. В словарь обязательно должны попасть такие броские термины, как «макарошки», «бичевня», «козлы», «нищеброды» и прочие перлы.

Ирина Гусева. Фото с сайта astfond.ru

Депутаты неустанно заботятся о пополнении заветного словника. На днях свою лепту внесла экс-глава Волгограда, а ныне первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева («Единая Россия»), которая заявила, что «ни одна страна в мире» так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили, - сказала она. - Потом вышел из тюрьмы - и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги».

Стоило прессе процитировать эти колоритные высказывания, как Гусева пошла на попятную, заявив, что её не так поняли. По ее словам, видеоролик начал распространяться «ровно в тот день», когда она потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами в Волгоградской области. Также она подчеркивала, что поскольку родилась в обычной семье, то не обидит «простого человека».

Но «простые люди» уже обиделись. Канал «Царьград», оспаривая тезис, что фраза была вырвана из контекста, приводит её целиком: «Давайте сядем и посчитаем экономику. При этом честно будем говорить, что тех, кого мы хотим защитить — вообще надо не с богатыми бороться, а с бедностью бороться! Вот с чем надо бороться. А закон как раз вот: давайте ещё задушим тех, кто "в тень" уйдёт. Давайте сейчас — как где-то в Канаде. Зачем приводить (такой) пример? Давайте приведём (другой) пример. Вот: ни одна страна в мире так не финансирует социальное обеспечение, как наша страна».

Продолжение фразы звучит так: «Сейчас мы говорим о том, что прожиточный минимум получают люди, и давайте там процентную ставку ниже. А я, например, не согласна! Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили! И так далее, и тому подобное. Потом вышел из тюрьмы — и давай ещё здесь дадим ему полную возможность не платить налоги! Он (т. е. законопроект — прим. ред.) отличается. Но и люди отличаются. Мы каждому должны будем объяснить. Мы сейчас должны не ссорить людей, а мы должны объединить их в той части, что наша задача — защитить каждого гражданина».

За примерами «социальной заботы» Гусева далеко не идет: «Где есть страна, где 80 процентов за образование в том же садике платит государство, и только 20 процентов — родители? Где? Нет ни одной! И так далее, и тому подобное. Я всё-таки предлагаю решением комитета сесть за стол — может, созвать рабочую группу, которая будет считать экономку. Экономику! С экспертами (надо) переговорить. Потому что просто так, огульно... (Тогда) это политический тогда вопрос, но тут экономики нет никакой».

Оправдания Гусевой, что якобы она сказала это два месяца назад, оказались блефом. На самом деле заседание прошло не в октябре, а 2 декабря, и ролик был выложен на YouTube-канале NakanuneTV 9 декабря, а пост Гусевой про «Почту России» выставлен 13 декабря. При этом на заседании обсуждался законопроект по прогрессивной шкале налогообложения, который предложили депутаты от КПРФ, соавторы Николай Арефьев и Вера Ганзя. Они предложили для малоимущих граждан снизить налог на доходы с 13%, как сейчас, до 5%. А для людей со сверхдоходами, соответственно, повысить ставку. На что Гусева ответила приведенны монологом.

Николай Арефьев, представляющий на заседании проект, рассказал Накануне.RU, что у Гусевой такие заявления не редкость: «У нее часто выскакивают такие вещи. Когда мы говорим о малоимущих, то они считают, что это какие-то бомжи, которые нигде не работают, а между тем таких людей уже под 20 млн человек, которые доходы имеют ниже прожиточного минимума. Сегодня жить легко только жуликам и проходимцам, а нормальным, честным людям легче превратиться в бомжа, чем честно выжить на этом свете, потому что в такие условия их поставила «Единая Россия».

Как ни перечитывай эти «бессмертные» цитаты, непонятно одно, почему Гусева равняет всех жителей страны с зэками и тунеядцами. И можно ли всерьез утверждать, что все эти люди катаются, как сыр в масле, на прожиточный минимум 10 444 рубля? А, между прочим, на эти деньги ежемесячно выживают 20 миллионов жителей России! Это вам не 400 000 в месяц, которые имеют депутаты, вроде той же Гусевой. «Верните её в Палласовку, где она родилась и выросла, - написали пользователи по этому поводу. – В школу — простой учительницей истории и обществознания на ставку. Без депутатской пенсии. Пусть попробует».

Другие отзывы пользователей не менее беспощадны по отношению к Гусевой: «Гусева полностью дискредитировала политику правящей партии, политику государства. А "Единая Россия" соглашается с ней. А ведь В. В. Путин в своём послании Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 года вновь поставил задачу искоренения бедности и при этом предостерёг присутствующих: "Людей не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость". Гусева ещё и привела в пример лиц, ранее судимых и отбывших наказание в местах лишения свободы, которые не достойны материальной поддержки со стороны государства. А о том, что количество таких людей крайне мало по сравнению с количеством законопослушных граждан, но малоимущих по той или иной причине, Гусева не стала говорить. Видимо, присутствует личная заинтересованность».

Часть пользователей кнонкретизируют те слои населения, по которым нанесла удар Гусева: «Если в Госдуме таких большинство, то это и объясняет нынешнее положение малоимущих. Люди с высшим образованием, работая всю жизнь в провинции, ветераны труда, получили копеечную пенсию. И теперь они — "дармоеды"?! Может, просто честные и порядочные? Не идут по головам, продвигаясь всеми путями к финансовому благополучию? За какие свои "высокие" заслуги перед государством депутаты получают в разы больше обычного трудяги?»

Бесценен и собственный опыт российских граждан: «У меня стаж 20 лет в строительстве, родила двоих детей и пенсия минимальная. И меня сравнивают с уголовниками? Не я виновата, что на пенсию я уходила в момент перестройки, когда одно государство не брало на себя ответственность за другое государство. И таких, как я, полстраны».