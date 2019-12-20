Как шахтеры Кузбасса долги по зарплате «выбивают»

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Около 200 шахтеров в Кузбассе объявили забастовку из-за долгов по зарплате, сумма которых уже подбирается к 162 млн руб.

Фото с сайта Pixabay.com

Просроченная задолженность по зарплате в России всего за один месяц возросла на 269,3 млн руб. и к первому дню декабря достигла 2 млрд 908 млн рублей.

При этом, как уточняет Росстат, «объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 декабря 2019 года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности».

Казалось бы, мелочь какая – всего один процент! Но если учесть, что это подразумевает невыплату почти трех миллиардов, то вряд ли отмахнешься от такой суммы. Ведь буквально за каждым невыплаченным рублем стоят тысячи, миллионы живых людей – с семьями, детьми, пожилыми родителями, которые вынуждены «перебиваться», чтобы просто выжить, пока работодатель не «соблаговолит осчастливить» деньгами, заработанными нередко в буквальном смысле потом и кровью. Как, к примеру, зарабатывают шахтеры.

Около 200 шахтеров в Кузбассе объявили забастовку из-за долгов по зарплате, сумма которых уже подбирается к 162 млн руб.

Забастовки на шахтах начались еще в ноябре. Поначалу протестовали 50 горняков шахтоучастка «Октябрьский», которые своими действиями добились выплат и вернулись к работе.

Впрочем, уже 3 декабря бастовать начали более 100 работников шахты «Алексиевская», чей долг по зарплатам составляет 36,4 млн руб., а позднее к ним присоединились шахтеры «Заречной», где задолженность уже превысила 71,2 миллиона.

Из истории вопроса

Шахта «Заречная» и шахтоучасток «Октябрьский» расположены в городе Полысаево Кемеровской области. Ранее они входили в УК «Заречная», чьим основным владельцем было московское ООО «Интерконсалтинг», принадлежащее, по данным сервиса «Контур-Фокус», Егору Кудашову, Александру Будникову, Павлу Косинову и Виктору Нусенкису.

В конце 2018 года суд признал УК «Заречная» несостоятельной, а потому сейчас управление шахтами осуществляет УК «Полысаевская».

По словам конкурсного управляющего АО «Шахта “Заречная”» Григория Третьяка, общая сумма долгов по заработной плате на этих двух предприятиях составляет 161,7 млн рублей.

«По мере поступления средств на шахтах гасится долг по зарплате. В настоящее время на предприятиях делается все, чтобы на следующей неделе погасить долг по заработной плате за октябрь и выплатить аванс за ноябрь. Такое погашение возможно из двух источников – в случае продажи имущества или погашения крупной дебиторской задолженности покупателей угля. К примеру, дебиторская задолженность “Юрмаша” перед “Заречной” составляет около одного миллиарда рублей», – уточняет Третьяк.

Наверное, у многих в памяти «шахтерские бунты» конца прошлого века. Так, по данным профсоюзов, в февральских забастовках 1996 года участвовали 87% работников предприятий угольной промышленности. Она длилась всего два дня, но правительство выполнило все требования горняков. Занимавший тогда пост премьер-министра России Виктор Черномырдин пообещал 10,4 трлн руб. господдержки. Кроме того, был изменен режим налогообложения – «угольщикам» разрешили направлять до 50% заработанных средств в фонд заработной платы.

Правда, спустя всего два года шахтеры вновь вернулись к забастовкам. Они приехали в Москву, где стучали касками по знаменитому Горбатому мосту, настаивая на исполнении своих требований…

Дабы не допустить подобного сегодня, чтобы протесты не разрослись в критическую массу, двум тысячам членов шахтерского профсоюза выдали подарочные сертификаты на одну тысячу рублей на покупку продуктов в сетевом магазине.

Понимая, что подобный шаг может получить не совсем верную окраску, заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов поспешил заверить, что к зарплате эти сертификаты никакого отношения не имеют.

«Они выданы всем членам актива шахты “Заречной”, шахтоучастка “Октябрьский” и шахты “Алексиевская” как поощрение к Новому году», – сказал он.

Панов также отметил, что задолженность по зарплате администрация собирается погасить до 25 декабря.

Автор: Павел Еськов