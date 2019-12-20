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Биржевой курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

14:55 20.12.2019
Эмблема Московской межбанковской валютной биржи © KM.RU, Илья Шабардин
Эмблема Московской межбанковской валютной биржи © KM.RU, Илья Шабардин
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Евро на Московской бирже днем 20 декабря торгуется ниже отметки 69 рублей. После начала торгов единая европейская валюта подешевела к рублю более чем на 40 копеек.

Предыдущий раз биржевой курс евро опускался ниже 69 рублей в марте 2018 года, напоминает ТАСС.

Курс доллара к рублю на торгах на Московской бирже в пятницу также снизился. Американская валюта торгуется, на 14:00 мск, по 62,1 рубля. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов доллар подешевел почти на 30 копеек.

Эксперты, опрошенные «Интерфаксом», считают, что российский рубль укрепляется из-за повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря, которые им предстоит сделать 25 и 30 декабря. Кроме того, указывают они, растут валюты многих развивающихся стран, которые так реагируют на торговую сделку США и Китая.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 19:45
Гость: сноб

это рубль резко рухнул до 69руб/евро, а евро-то как раз резко вырос до 69 руб/евро.
20.12.2019, 18:36
Гость: подмена понятий

В России олигархический курс валют почему то называют биржевым.
20.12.2019, 16:16
Гость: доцент

Средний курс евро к полновесному рублю в 2013 году составил 42.32, а после чего евро резко рухнул до 69...
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