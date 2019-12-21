Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам

16:13

Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Киргизстана, России и Казахстана) будут получать пенсии, даже если трудились не у себя дома, а в одной из стран содружества.

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств-членов союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы [главы стран ЕАЭС] обсудили несколько принципиальных вопросов стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС", - приводит его слова ТАСС.

Соглашение предполагает, что государство, в котором трудится иностранный работник и в котором работодатель делает за него отчисления в пенсионный фонд, и будет платить ему пенсию, в том числе если человек уедет затем в страну, откуда прибыл, поясняет РГ.

Обращаться за пенсией работники смогут либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства. Документы для установления и выплаты российской пенсии необходимо представлять в порядке, установленном российским законодательством.