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Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам

16:13 21.12.2019
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© KM.RU, Алексей Белкин
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Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Киргизстана, России и Казахстана) будут получать пенсии, даже если трудились не у себя дома, а в одной из стран содружества. 

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств-членов союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы [главы стран ЕАЭС] обсудили несколько принципиальных вопросов стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС", - приводит его слова ТАСС.

Соглашение предполагает, что государство, в котором трудится иностранный работник и в котором работодатель делает за него отчисления в пенсионный фонд, и будет платить ему пенсию, в том числе если человек уедет затем в страну, откуда прибыл, поясняет РГ.

Обращаться за пенсией работники смогут либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства. Документы для установления и выплаты российской пенсии необходимо представлять в порядке, установленном российским законодательством.

Темы: Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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22.12.2019, 01:46
Гость: Как это - не хватает рабочих рук?

Кругом ведь как бы безработица..... И как бы не хватает рукойводящих рук..... Бизнецменов как бы не хватает, дарящих рабочим рукам работу..... Что-то вы не то говорите.
21.12.2019, 23:20
Гость: Василий без власти

Сейчас весь цивилизованный мир нуждается в мигрантах,везде не хватает рабочих рук,и чем дальше,тем эта проблема будет усложняться.Поэтому многое ещё для них будет сделано,не только пенсии.Сейчас уже ситуация на грани конкуренции- будут обещать и создавать благоприятные условия всё больше и больше.Ничего не поделаешь,Демография блин,везде проблемы, снежный ком начал движение.Что делать?Только два пути- или рожать или исчезнуть,третьего не дано.С первым проблема- некогда,не на что,да и хлопот полон рот,сейчас другие приоритеты.Остаётся второе- исчезнуть,растворившись.Ну что ж,для истории такое не впервой,и это переварит.Так что о будущем своём как в песне: Думайте сами
Решайте сами
Иметь или не иметь
21.12.2019, 23:15
Гость: -

Во врет.
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