Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

18:55

Росстат подсчитал, во сколько в этом году обойдет новогодний стол для жителей России. В среднем затраты среднестатистического соотечественника составят 6430,78 рублей, пишет РГ.

За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента. При этом больше всего, как рассчитали в Росстате, подорожали сыры - 11,17 процента, сливочное масло - на 10,36 процента и апельсины - на 10,87 процента. А вот красная икра подешевела на 4,97 процента, свежие огурцы - на 8,96 процента.

По данным Росстата, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки - в 9528,58 рубля. Это почти в 1,5 больше, чем в среднем по России. Дешевле всего собрать праздничное застолье в Ингушетии - потребуется 3500 рублей.

Москвичи в среднем на праздничное застолье потратят 7933,34 рубля. Жители Северной столицы выложат на угощение близких и друзей 7060,66 рубля (на 1,63 процента больше, чем в 2018 году). Крымчанам стол обойдется в 6821,95 рубля.

Ранее подобное исследование проводила компания Nielsen, которое показало, что в среднем на покупку продуктов для праздничного стола у россиян уйдет около 10 тысяч рублей.