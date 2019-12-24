Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 года колонии

17:27

Тверской районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева, передает корреспондентка «Медиазоны» из зала суда.

Прокуратура просила для фигуранта четыре года колонии общего режима. Суровцев свою вину не признал и обратил внимание на противоречия в показаниях сотрудников Росгвардии. «Заявления, что сотрудник почувствовал боль, являются недостоверными, они подготовлены, никакого умысла у меня не было», — отметил он.

Адвокат Суровцева напомнил, что, согласно показаниям правоохранителя, он испытал боль, но вспомнил о ней только спустя четыре месяца.

Как установил суд, на акции 27 июля мужчина схватил железное ограждение и ударил им по пальцам командира батальона Нацгвардии прапорщика Александра Островерхова. Следствие утверждало, что ограждением протестующий «пытался блокировать передвижение других правоохранителей».

Суровцева признали виновным по части 1 статьи 318 УК (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти).

По данным «МБХ медиа», Суровцев — выпускник Московского авиационного института, работал в компании «Островок», а также занимался IT-бизнесом и стартапами в этой сфере.