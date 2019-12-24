В Минюсте РФ поддержали закон о домашнем насилии

10:34

Министерство юстиции РФ ответило на письмо родственников жертв домашнего насилия, осудивших уполномоченного России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаила Гальперина из-за слов, что масштабы проблемы домашнего насилия в России «достаточно преувеличены». Об этом сообщил «Коммерсант».

Руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров не указал в письме, была ли проведена проверка в отношении Гальперина. Он пояснил, что ответ, направленный Гальпериным в ЕСПЧ, «является состязательным документом, подчиненным определенным требованиям Конвенции о защите прав человека».

В письме указано, что «серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для Российской Федерации», а государство обязано обеспечить защиту жертв вне зависимости от их пола. Федоров подчеркнул, что Минюст «полностью поддерживает» законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, не уточнив, о какой версии документа идет речь.

Как написал «Коммерсант», это заявление противоречит документу, который Гальперин направил в ЕСПЧ. Кроме того, указывает издание, неясно, какой законопроект поддерживает Минюст. Итоговый вариант законопроекта о домашнем насилии, представленного в ноябре, пока не готов. Участвует ли министерство в его доработке, неизвестно.

Родственники жертв домашнего насилия также просили проверить Михаила Гальперина на профпригодность. Проведена ли такая проверка, в ответе Федорова не уточняется.