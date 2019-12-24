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В Минюсте РФ поддержали закон о домашнем насилии

10:34 24.12.2019
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство юстиции РФ ответило на письмо родственников жертв домашнего насилия, осудивших уполномоченного России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаила Гальперина из-за слов, что масштабы проблемы домашнего насилия в России «достаточно преувеличены». Об этом сообщил «Коммерсант».

Руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров не указал в письме, была ли проведена проверка в отношении Гальперина. Он пояснил, что ответ, направленный Гальпериным в ЕСПЧ, «является состязательным документом, подчиненным определенным требованиям Конвенции о защите прав человека».

В письме указано, что «серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для Российской Федерации», а государство обязано обеспечить защиту жертв вне зависимости от их пола. Федоров подчеркнул, что Минюст «полностью поддерживает» законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, не уточнив, о какой версии документа идет речь. 

Как написал «Коммерсант», это заявление противоречит документу, который Гальперин направил в ЕСПЧ. Кроме того, указывает издание, неясно, какой законопроект поддерживает Минюст. Итоговый вариант законопроекта о домашнем насилии, представленного в ноябре, пока не готов. Участвует ли министерство в его доработке, неизвестно.

Родственники жертв домашнего насилия также просили проверить Михаила Гальперина на профпригодность. Проведена ли такая проверка, в ответе Федорова не уточняется.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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24.12.2019, 14:59
Гость: В Европе,

если нет тяжких телесных повреждений, уголовное наказание за домашнее насилие не применяется. Выносится решение о запрете приближения к данному человеку на расстояние не менее 30 метров. А уж в случае неисполнения этого решения или очередного насилия или угроз можешь загреметь под фанфары.
24.12.2019, 13:19
Гость: gvozd

наглядный пример того, как иностранные агенты в госуправлении рф исподволь продвигают западный сатанизм в рф.
по сути, ивреи в еспч диктуют как граждане рф должны жить..
за этот диктат рф еще и заплатила 60млн в пасе..
24.12.2019, 12:05
Гость: Александр

"Родственники жертв домашнего насилия"?... Ну конечно! Родственники всегда лучше знают, что плохо, а что хорошо для "жертв". Если этот "бред" доведут до конца, то, прощай поговорка:"Милые бранятся - только тешатся"!
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