Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю снюсом в РФ

07:55

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей, пишет "Интерфакс".

"Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции", - говорится в сообщении ведомства.

Приказ издан во исполнение поручения премьера Дмитрия Медведева в целях прекращения реализации некурительной никотиносодержащей продукции, отнесенной к пищевой.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора предписано "принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством", и в случае нарушений "незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Он также поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции.