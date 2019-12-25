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Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю снюсом в РФ

07:55 25.12.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей, пишет "Интерфакс".

"Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции", - говорится в сообщении ведомства.

Приказ издан во исполнение поручения премьера Дмитрия Медведева в целях прекращения реализации некурительной никотиносодержащей продукции, отнесенной к пищевой.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора предписано "принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством", и в случае нарушений "незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Он также поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции.

Темы: Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 13:20
Гость: Бтр

Тут в пору ЧП вводить по этому вопросу, а они еще только собираются что то обсуждать.
25.12.2019, 13:04
Гость: Запретить!

Узнаю железную хватку сбесившегося принтера.
25.12.2019, 11:28
Гость: личный опыт

Только страх смерти способен побороть алчность и тягу к наживе и то не всегда. А вы предлагаете какие-то смешные сроки, да еще и кормежкой и содержанием за гос. счет.
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