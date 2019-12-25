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Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском

17:15 25.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Центризбирком снова признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга, а его председатель Элла Памфилова назвала организаторов фальсификаций мразью и мерзавцами, передает «Интерфакс».

В октябре комиссии поручили проанализировать свою работу на муниципальных выборах 8 сентября и исправить выявленные нарушения, однако, по словам главы ЦИК, поручения выполнялись «формально, на низком уровне». До 1 марта петербургский избирком должен исправить ошибки, иначе его распустят.

«Выхода два — или комиссия выполняет все, что написано в нашем постановлении, или она подлежит роспуску через суд», — сказала Памфилова, назвав это исключительной мерой, которая раньше не использовалась.

Также Памфилова назвала мразью и мерзавцами организаторов фальсификаций: «Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах — добраться до них, но в любом случае, сигналы от нас шли, идут и будут идти».

В единый день голосования 8 сентября 2019 года выборы прошли в 85 регионах страны. В Санкт-Петербурге в этот день проходили выборы губернатора и муниципальные выборы. В конце сентября в интервью «Российской газете» Памфилова назвала происходившее на выборах в Санкт-Петербурге муниципально-электоральным бандитизмом. По ее словам, в городе фиксировались многочисленные попытки не допустить отдельных кандидатов к выборам.

Темы: Санкт-Петербург, Центризбирком
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 19:57
Гость: Как же

они там в Питере без избиркома то жить будут?
25.12.2019, 19:54
Гость: Наталья

Батюшки! Что-то ее так поперло? А как в Москве, все нормально?
25.12.2019, 18:36
Гость: Skeptik

Памфилова?
прикольно,кто такая?
Представитель криминала?
Все комментарии (5)
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