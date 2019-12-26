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МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

11:30 26.12.2019
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В качестве одной из ответных мер на санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в Россию. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — цитирует «Интерфакс» дипломата.

Рябков отметил, что те, кто занимается продвижением направленных против России решений администрации президента США Дональда Трампа и санкционных инициатив, не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

Вместе с тем ранее замминистра заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России. Он пояснил, что подобные действия противоречили бы политике российского руководства по вопросу привлечения иностранных инвестиций.

Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) в размере $738 млрд на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Темы: США, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 18:52
Гость: Чеши репу-индеец.

Знаешь почему белые победили твоих соплеменников в Амереке. Глупые они были и видать такими и остались. Половина акций предприятия по производству ракетных двигателей принадлежит США.
26.12.2019, 18:49
Гость: Во напугали, так напугали.

Ну ещё бы не испугались амеры. По скрепомосту поехал скрепопоезд. При царе с Санк Петербурга поезд шёл на 8!!!!!! ВОСЕМЬ часов меньше чем сейчас.
26.12.2019, 18:39
Гость: Ответ наш жесток и скор.

Надо тракторами давить ананасы и смартфоны на границе с Беларусией. Вот этого они испугаются. А отдыхать в Россию они не ездят.
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