Эксперт рассказал о возможностях достройки «Северного потока - 2»

15:04

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян рассказал, что хотя у России и нет судов-трубоукладчиков, сопоставимых с теми, что используются швейцарской Allseas (были отозваны из-за санкций США), но имеются такие, которые позволят достроить «Северный поток – 2», хотя и более медленными темпами.

В частности, речь идет о трубоукладчике «Академике Черском», находящимся в настоящее время в порту Находки. В 2017 году Виталий Маркелов (зампред «Газпрома») отмечал, что с приобретением данного судна компания стала технологически независимой в области строительства морских трубопроводов и проведения подводных операций.

«Потенциально его действительно можно использовать в этом процессе, однако тут возникает вопрос компетенций и сроков. Чтобы только доставить это судно в пункт назначения понадобиться минимум неделя, а чтобы настроить оборудование и найти подходящий персонал, думаю, уйдет как минимум два месяца. То есть, базовым сценарием я вижу продолжение работы ... Allseas, но если будут проблемы в его работе, то высока вероятность, что будут пробовать все сделать своими силами», - заявил Авакян в интервью РИА Новости.