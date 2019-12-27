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Эксперт рассказал о возможностях достройки «Северного потока - 2»

15:04 27.12.2019
«Академик Черский»
Трубоукладочное судно «Академик Черский». Фото с сайта flot.gazprom.ru
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Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян рассказал, что хотя у России и нет судов-трубоукладчиков, сопоставимых с теми, что используются швейцарской Allseas (были отозваны из-за санкций США), но имеются такие, которые позволят достроить «Северный поток – 2», хотя и более медленными темпами.

В частности, речь идет о трубоукладчике «Академике Черском», находящимся в настоящее время в порту Находки. В 2017 году Виталий Маркелов (зампред «Газпрома») отмечал, что с приобретением данного судна компания стала технологически независимой в области строительства морских трубопроводов и проведения подводных операций.

«Потенциально его действительно можно использовать в этом процессе, однако тут возникает вопрос компетенций и сроков. Чтобы только доставить это судно в пункт назначения понадобиться минимум неделя, а чтобы настроить оборудование и найти подходящий персонал, думаю, уйдет как минимум два месяца. То есть, базовым сценарием я вижу продолжение работы ... Allseas, но если будут проблемы в его работе, то высока вероятность, что будут пробовать все сделать своими силами», - заявил Авакян в интервью РИА Новости.

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Газпром
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Комментарии читателей
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28.12.2019, 00:17
Гость: ??

А трубу недостроенную они в воду бросили когда уплыли?
27.12.2019, 23:34
Гость: дв-да

евреейское лобби во власти запрет на развитие страны
27.12.2019, 22:26
Гость: Mr Bean

Абсолютно верно. Большинство российских международных проблем от недержания речи политиков, чиновников и глупых (или вредных) журналистов, готовых растрезвонить на весь свет любой чих реководства страны, МИДа или значимых компаний. Надо расширить понятие гостайны и гнать взашей тех, кто не умеет держать язык за зубами, до поры до времени. В мое время любые переговоры или намерения были тайной за семью печатями, а сейчас все выдается нагора и становится достоянием общественности (далеко не всегда дружественной). Как в детском саду. При Сталине таких трепачей давно бы в лагерях сгноили, или хуже, к стенке поставили. Сейчас же, что ни клерк, то рубаха-парень, все всем рассказывает о деятельности своей организации или фирмы. Болтун, - находка для шпиона в прямом и переносном смысле.
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