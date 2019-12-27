Москва потратит на празднование Нового года почти миллиард рублей

12:24

Празднование Нового года обойдется российской столице в сумму более 914 млн руб., сообщает РБК, основываясь на данных портала госзакупок. Это на 12% больше, чем в 2018 году.

В сопоставимую сумму дополнительно обойдутся катки, которые в зимние каникулы занимают значительную часть площади крупнейших московских парков — ВДНХ и им. Горького. В общей сложности парковые катки обойдутся городу еще в 825 млн руб. При этом подрядчики их обустройства оказались скрыты.

Траты на оформление города и парков составят более 561 млн руб. Специальную новогоднюю подсветку в этом году город не заказывал: компания ОЭК отремонтировала и использовала компоненты, приобретенные в прошлые годы. Два года назад на подсветку под Новый год правительство Москвы тратило до 500 млн руб.

Тем не менее траты на оформление выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом (323 млн руб.).