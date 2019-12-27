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Москва потратит на празднование Нового года почти миллиард рублей

12:24 27.12.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Празднование Нового года обойдется российской столице в сумму более 914 млн руб., сообщает РБК, основываясь на  данных портала госзакупок. Это на 12% больше, чем в 2018 году.

В сопоставимую сумму дополнительно обойдутся катки, которые в зимние каникулы занимают значительную часть площади крупнейших московских парков — ВДНХ и им. Горького. В общей сложности парковые катки обойдутся городу еще в 825 млн руб. При этом подрядчики их обустройства оказались скрыты.

Траты на оформление города и парков составят более 561 млн руб. Специальную новогоднюю подсветку в этом году город не заказывал: компания ОЭК отремонтировала и использовала компоненты, приобретенные в прошлые годы. Два года назад на подсветку под Новый год правительство Москвы тратило до 500 млн руб.

Тем не менее траты на оформление выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом (323 млн руб.). 

Темы: Москва, Праздники в России и за рубежом, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 18:14
Гость: Когда праздник

закончится, елку увезут в Шиес?
27.12.2019, 16:42
Гость: Русский

...а что?! Кто умеет работать, тот должен и хорошо отдыхать. Меня лично пригласил на празднование Нового Года сам С.С.Собянин. Москва, прекрасна.
Гульнем, москвичи и гости Столицы !!
27.12.2019, 14:26
Гость: Это уже интересно,

но более привлекательной была-бы информация о подрядчиках и последующих "субчиках" о конкретно выполненных работах и их стоимости. Давайте попросим Московское правительство об этом сообщить.
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